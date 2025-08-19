Un experto inmobiliario tajante sobre los alquileres en esta ciudad de Aragón: "Tardan en alquilarse uno o dos días"

Un analista inmobiliario tajante sobre los alquileres en esta ciudad de Aragón: "Tardan en alquilarse uno o dos días" Turismo de Aragón y Aragón TV

En varios puntos de España se está empezando a hablar de una tendencia aún más preocupante que los alquileres por las nubes. Independientemente del precio de los mismos, el debate se centra ahora en la escasez de vivienda disponible, tanto en venta como en arrendamiento.

Esta situación, paradójica dada la reactivación del sector de la construcción, juega a favor de propietarios e inversores, pero limita a aquellos que buscan una vivienda. Así lo ha explicado en una entrevista para ‘Conexión Aragón’ Sergio Puerto, gerente de Fincater Inmobiliaria y experto en el sector.

“Estamos notando que hay mucha demanda y poca oferta y eso está llevando a que los poquitos pisos que estén en alquiler se puedan alquilar bastante rápido” subraya Sergio.

La oferta es tan reducida que los pisos que cumplen unas condiciones mínimas de habitabilidad y se encuentran en una zona “normal” apenas tardan en alquilarse uno y dos días. “Rara vez hay que esperar una semana”, señala Sergio, obligando a los inquilinos a tomar decisiones rápidas si no quieren quedarse sin vivienda.

La zona en cuestión es Teruel, donde la falta de oferta se traduce en una velocidad récord a la hora de cerrar contratos de alquiler. Según se señala en la propia entrevista, al menos el 30% de los pisos que salen al mercado en Teruel se alquilan en menos de 24 horas, situando a la provincia como líder de los alquileres exprés en Aragón.

Mercado inmobiliario en Teruel, el paraíso de los alquileres exprés de Aragón

Los datos no dejan lugar a dudas. En Teruel capital, con una población cercana a los 40.000 habitantes, apenas hay 85 pisos a la venta registrados en la plataforma Idealista. Una cifra extremadamente baja si la comparamos con otro tipo de poblaciones aragonesas, como por ejemplo Calatayud, que con la mitad de población cuenta con más del doble de pisos listados, 175 viviendas a la venta.

En cuanto al mercado del alquiler, los escasos 18 pisos disponibles en Idealista, refutan las palabras de Sergio para el programa de Aragón TV 'Conexión Aragón'.

Este desequilibrio entre oferta y demanda obliga a tomar decisiones rápidas, convirtiendo Teruel en un paraíso del alquiler exprés, donde conseguir un piso depende más de estar atento a este tipo de anuncios que de la paciencia o intereses de cada uno.

A la falta de oferta se le suma otro factor que agrava la situación. La subida del precio de la vivienda. En Teruel, el precio por metro cuadrado ha aumentado en un 15,1 % frente a julio de 2024. Es decir, además de pocas opciones para comprar o alquilar, los pisos son cada vez más caros, subiendo todavía más la barrera de entrada a nuevos inquilinos.