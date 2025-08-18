Fecha de apertura confirmada: una popular marca de ropa 'low cost' abre su primera tienda en Zaragoza

El centro comercial La Torre Outlet de Zaragoza sigue creciendo con aperturas muy prometedoras y que han generado gran expectación. Principalmente, la tienda de Terranova, marca líder en moda low cost. Esta abrirá sus puertas el próximo 28 de agosto con una promoción de apertura de un -30 % de cashback en las compras.

Terranova es una marca nacida en 1988 en Romagna, la tierra de la sonrisa y la hospitalidad en Italia. Sus productos van desde moda masculina, femenina, infantil hasta ropa interior y son muy coloridos, actuales, innovadores y, sobre todo, asequibles.

Terranova, marca insignia del grupo italiano Teddy, cuenta con más de 900 tiendas en 40 países, y se ha consolidado como un referente internacional por su excelente relación calidad-precio, su espíritu joven y su apuesta por la moda accesible para todos. Sus colecciones abarcan desde ropa casual para hombre, mujer y niños, hasta líneas de ropa interior y básicos renovados con un enfoque fresco y urbano.

Con una propuesta que combina estilo, variedad y una de las mejores relaciones calidad-precio del mercado, Terranova ha sabido mantener la atención al detalle sin renunciar a una moda low cost para todos los bolsillos.

En La Torre Outlet Zaragoza, Terranova se posiciona como una opción ideal para quienes buscan un nuevo fondo de armario en tendencia y a buen precio.

“Estamos muy satisfechos de anunciar la llegada de Terranova a La Torre Outlet Zaragoza. Esta nueva incorporación refuerza nuestra propuesta de una moda asequible para todos y completa nuestra oferta comercial, permitiéndonos seguir mejorando la experiencia de compra de nuestros visitantes”, ha destacado Claudio Poltera, director del centro.

Con esta nueva apertura, La Torre Outlet Zaragoza continúa consolidándose como el destino de compras de referencia en el norte de España, ofreciendo a sus visitantes una cuidada selección de marcas nacionales e internacionales, con descuentos permanentes y una experiencia de compra única.

De hecho, hace una semana anunciaba tres nuevas aperturas. Además de la tienda de Terranova, va a abrir próximamente la famosa marca de moda para hombre y niño, Harper & Neyer, y un food truck que está irrumpiendo en el mercado con fuerza, los Korean corn dogs de Fluffy.

Un outlet único

La Torre Outlet Zaragoza es el mejor destino de compras de moda y estilo de vida de Aragón, que combina un centro comercial con tiendas de bricolaje Bauhaus, una zona de restauración y una gran oferta de ocio para toda la familia.

Está situada en el norte de Zaragoza, junto a la autopista AP-68 a Bilbao y directamente conectado con la A-2, una de las autopistas más importantes, que conecta Zaragoza con Madrid y Barcelona.

Alberga más de 60 marcas de diseño, moda y estilo de vida como Guess, Desigual, Pepe Jeans, Tommy Hilfiger, Mango, así como Adidas, Puma, Skechers y muchas más, con descuentos del 30-70% durante todo el año. Otras tiendas de referencia de este destino son: cine Artesiete, McDonald's y Decathlon.

En 2022, La Torre Outlet Zaragoza recibió el Premio al Mejor Parque Comercial de la Asociación Española de Centros Comerciales y el premio Travelers' Choice de TripAdvisor.

En 2023 fue reelegida como premio Travelers’Choice de TripAdvisor y galardonada como Mejor Gran Comercio de Aragón.