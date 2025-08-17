El bonito nombre de la hija de Adriana Abenia: tiene cuatro letras y no hay muchos en Zaragoza

Adriana Abenia es una presentadora, actriz y escritora nacida en Zaragoza (41 años). Su imagen es una de las más reconocidas de la televisión en España, habiendo participado en numerosos programas, ya sea como invitada, colaboradora o como presentadora.

La aragonesa, afincada en Madrid, es diplomada en Turismo por la Universidad de Zaragoza, aunque su primera etapa como profesional fue de modelo en Milán. No obstante, en 2009 inició su trayectoria en la televisión como colaboradora del programa de Aragón TV, ‘Sin ir más lejos’.

A partir de ahí, a Adriana no le han faltado proyectos y trabajos. ‘Dándolo todo’ y ‘Me gusta Aragón’ en Aragón TV, ‘Sálvame’ y ‘Sálvame Deluxe’ en Telecinco, ‘Mira quien baila’, ‘Premios Iris’, ‘Typical Spanish’, ‘D Corazón’ en La 1, son algunos de los muchos programas en los que ha participado Abenia a lo largo de los años.

También acudió como invitada a ‘Tu cara me suena’, ha presentado la gala de Nochevieja en Aragón TV, etc.

Y más allá de la televisión, ha escrito un libro en el que hace un recorrido por su vida. ‘La vida ahora’, publicado a finales de 2023.

Matrimonio y maternidad

Adriana Abenia está casada con Sergio Abad, su pareja de toda la vida, desde los 15 años. Así pues, desde el 2015 ambos están casados, lo hicieron en Zaragoza después de 17 años juntos.

Fruto de este matrimonio, nació unos años más tarde su hija Luna. En concreto, el 17 de julio de 2018, por lo que tiene ahora 7 años.

Adriana y Sergio se decantaron por un nombre original, que cada vez se escucha más en España, aunque no es de los más comunes. Con tan solo cuatro letras, Luna es un bonito nombre con un significado literal, la Luna, el satélite que orbita la Tierra y que da luz en la noche.

Adriana Abenia con su hija. Instagram

Es preciso mencionar que el pasado año, en una entrevista con EL ESPAÑOL, la presentadora reconoció “estar haciéndolo muy bien” como madre. “Al principio había lagunas, porque nadie nace aprendido. Pero yo lo suplía con amor y escuchas”.

“Es una niña muy buena, que razona increíblemente bien”, presumía entonces sobre su pequeña.

Frecuencia del nombre

Aunque cada vez son más padres y madres los que llaman a sus hijas Luna, todavía no es muy empleado. En este aspecto, según el portal de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en la provincia de Zaragoza hay 363 Lunas residentes, con una edad media de 13,2 años. Con esa cifra, el porcentaje por 1.000 habitantes es de 0,72.

En Huesca hay 74 y en Teruel 38. Así pues, en Aragón suman 475.

El total en España asciende considerablemente y es de 11.836 personas, bajando el porcentaje por mil a 0,477. Según se indica, los datos provienen del censo anual de población con fecha 1 de enero de 2024.