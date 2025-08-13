Este es el nombre de niño aragonés más refrescante: tiene 4 letras y es muy poco común en el resto de España

Elegir el nombre de un bebé es una de las primeras y más importantes decisiones a las que se enfrentan los padres. Hay opciones clásicas y tradicionales, y otras más originales y únicas. Todos son especiales, pero, como dice el refrán, para gustos, colores.

Hay quienes prefieren seguir con la tradición familiar y poner el nombre del abuelo o la abuela. Otros se inspiran en personajes de ficción, como Galadriel, y algunos se decantan por nombres que evocan la naturaleza.

Este último es el caso de Ibón, un nombre aragonés refrescante y con una profunda carga simbólica.

Ibón: un nombre poco común en Aragón

Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 121 niños en Aragón llevan el nombre de Ibón. La edad media es de 33 años, lo que indica que se trata de un nombre que ya no se utiliza tanto en las nuevas generaciones.

En Huesca según los datos del INE hay 41 hombres que se llaman así. En Zaragoza el número aumenta hasta las 80 personas, el doble que en Huesca; sin embargo, en Teruel no hay datos de que haya niños llamados Ibón en esa provincia.

En 2023 nacieron en Aragón un total de 8.669 bebés (4.388 niños), y entre los nombres más populares no figura Ibón. El ranking estuvo encabezado por Hugo, seguido de Martín, Mateo, Pablo, Alejandro, Leo, Álvaro, Lucas y Enzo.

¿Por qué Ibón es un nombre refrescante?

Decimos que Ibón es un nombre refrescante porque hace referencia a los pequeños lagos de origen glaciar que se encuentran en lo alto de los Pirineos aragoneses.

Estas masas de agua cristalina son uno de los símbolos más representativos del paisaje de Aragón. Para los amantes de la montaña, llegar a un ibón es una gran alegría, y (si la ley lo permite) poder refrescarse en sus aguas después de la caminata, es como estar en el paraíso.

Lago Ibón de Plan. Wikipedia

En aragonés, ibón es sinónimo de naturaleza pura, frescura y belleza. Llamar así a un nuevo bebé es un homenaje a la geografía y cultura aragonesa, y también una forma de transmitir un vínculo especial con el medio ambiente.

Este nombre de cuatro letras realmente suena bien, es corto, original y con un toque natural que lo hace único.

Un nombre que se expande fuera de Aragón

Aunque su origen es aragonés, Ibón poco a poco ha ganado popularidad fuera de nuestras fronteras. Los últimos datos del INE muestran que en España hay más de 4.000 personas con este nombre, frente a las 121 en Aragón.

No obstante, su uso se ha popularizado especialmente en comunidades del norte, como el País Vasco, donde en los últimos años ha ganado protagonismo. En el resto de España, en comunidades como Madrid, Andalucía o Castilla La Mancha, no hay ningún registro de este nombre.

Su brevedad, su sonoridad y su significado natural hacen que Ibón sea una elección atractiva para padres que buscan un nombre distinto, pero con profundas raíces culturales.

Otros nombres aragoneses

Si te gusta la idea de elegir un nombre con identidad aragonesa, aquí tienes algunos ejemplos con tradición y significado: