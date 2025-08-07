El mítico restaurante de carretera en el que parar si pasas por Zaragoza: "Normal que se llene todos los días"

En este período del año, donde muchos aragoneses y españoles se preparan para sus vacaciones y emprenden largos viajes por carretera, es importante recordar algunas precauciones al volante. Entre ellas, parar cada dos horas (o 150-200 kilómetros) a descansar. Así pues, algunos previsores planifican sus paradas por el camino en áreas de servicios, así como en bares o restaurantes de localidades cercanas a la carretera por la que circulan.

Son muchos los restaurantes de carretera que gozan de reconocimiento y fama y que son lugares ideales para parar durante el camino, porque más allá del descanso, ofrecen una deliciosa gastronomía.

Los conductores profesionales, con años de experiencia al volante, son auténticos expertos en detectar dónde se come bien. De ahí nacieron las conocidas guías Repsol o Michelin.

No obstante, existen otros que, sin tener ese reconocimiento, son los favoritos de muchos conductores. Así pues, es preciso mencionar el restaurante La Torre, ubicado en la carretera N-2, en el kilómetro 331 (cerca del polígono de Malpica).

Es decir, se encuentra en una carretera nacional que une Madrid y Barcelona, hasta Francia, por lo que el paso de vehículos es muy alto, aunque esta haya sido transformada en gran parte por la autovía A-2. Además, la N-2 pasa por Alcalá de Henares, Guadalajara, Zaragoza, Lérida, Martorell o Girona.

Para todos aquellos que circulen por esta vía, al llegar a Zaragoza, tienen una parada obligatoria, el restaurante La Torre, donde podrán disfrutar de comida casera, tradicional y a buen precio.

De hecho, su menú del día entre semana es de tan solo 14 euros con una gran variedad de primeros platos (ensaladilla de langostinos, salmorejo cordobés, canutillos rellenos de mousse de mejillón, arroz negro de calamares o menestra de verduras) y de segundos (cachopo, melosa de ternera pirenaica, chuletas de pavo a la brasa y filete de merluza). También incluye postres variados, agua mineral sin gas y vino D.O. Borja.

Este es el ejemplo del menú del miércoles 6 de agosto, pero cada día va variando y es uno diferente. Siempre con comida casera, producto fresco y sabor de verdad. O así es como ellos lo describen.

Igualmente, ofrecen un menú especial por 25 euros o el menú chuletón, mínimo para 2 personas, por 38 euros. Por su parte, los sábados también es un menú diferente a 25 euros. Cabe destacar que su principal característica son las carnes a la brasa.

Además, La Torre permite reservar para celebrar eventos de grupo, ya sean bodas, comuniones, cumpleaños u otras celebraciones.

Las opiniones lo avalan

En las reseñas de Google tiene una puntuación de un 4,3 sobre 5 y los comentarios son, en su mayoría, muy positivos. Son casi 3.000 opiniones, algunas acompañadas de fotografías que demuestran que, al menos, la pinta es maravillosa.

Tortilla del restaurante La Torre. Reseñas Google

Hace un mes, una usuaria que daba 5 estrellas al establecimiento reseñaba lo siguiente: "Hacía mucho tiempo que no me encontraba un sitio así. Reservé una mesa en la misma mañana para comer ese día (un lunes de junio). Ya cuando llegas ves mucho aparcamiento y creedme que se llena enseguida".

"Tienen dos comedores muy grandes, el de las reservas está arriba, subiendo las escaleras, y comienzan a dar las comidas desde las 13:00. Nos atendieron genial. Muchas personas trabajando y muy eficientes a la vez que amables. El menú costó 14 euros por persona, todo un lujo en los tiempos que corren, además de que la comida estaba muy buena", continuaba la misma.

“Muy grato conocer este restaurante, nos dejamos caer un día y comimos muy bien. Se llena de currantes, lo cual es buena señal, cantidad calidad y precio de 10. Hemos repetido varias veces y todas salimos muy contentos. Normal que se llene todos los días”, apuntaba otro comentario que es un ejemplo de la tónica general.