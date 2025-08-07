Abre en el centro de Zaragoza una nueva hamburguesería y ya es su segundo local: "Son las mejores con diferencia"

La moda de las hamburguesas sigue muy viva en Zaragoza. Los establecimientos especializados en esta comida disfrutan de un gran éxito, a la vez que otros se animan a abrir nuevos en busca de aquel. Incluso, las hamburgueserías con trayectoria en la ciudad, deciden expandirse para llegar a todos los vecinos.

Un ejemplo fue la nueva apertura de Nola Smoke en el barrio del Actur. Este mítico restaurante cruzaba así el río Ebro por primera vez. Ahora, es otra marca de hamburguesas la que da el salto, en su caso, de la margen izquierda a la derecha.

Se trata de BungaBurger, que abrió su segundo local en Zaragoza el pasado miércoles 23 de julio, en concreto, en la zona entre el centro y la Universidad, en el paseo Fernando El Católico, 18.

El primero, el de la calle Bielsa, 21, se inauguró en julio de 2023, hace tan solo dos años, tras el éxito en el reparto a domicilio, con el que comenzaron hace cuatro años. Así pues, de triunfo en triunfo, ahora ya cuentan con dos locales presenciales en Zaragoza, además de mantener el formato delivery.

BungaBurger nace de la mano de Rubén Espelta, su CEO, quien probó cientos de hamburguesas para crear las mejores en su negocio. En su propia página web, se definen como “unos tarados que adoran las burgers”.

Así pues, el emprendedor justifica esta expansión por la alta demanda. "Estudiamos la zona, era una buena ubicación, bastante lejos del otro, y nos permitía cubrir toda la ciudad. Abarcamos toda Zaragoza. Sobre todo nos viene bien para el delivery", señala Rubén.

Aprovechando la apertura, el propietario cuenta que han hecho una reforma que les permite que la imagen sea más acorde con su marca. En ese sentido, destaca el verde, el fondo selvático, la hiedra, etc.

Hamburguesas

Como su propio nombre indica, este establecimiento está especializado en hamburguesas, pero en su caso, son unas smash burgers “tremendas”.

Las que más triunfan son la carbonara, inspirada en la receta original, con doble smash de vaca, doble cheddar, guanciale, salsa carbonara tradicional y mucho queso en pan brioche, o también la Burger Fest, la mezcla perfecta con doble de carne, doble de cheddar, bacon y cebolla caramelizada.

Además, son deliciosas la Bunga, la Trufaina, la Baconesa, Cheesemosa o la Veggie Boogie con hamburguesa de soja y trigo sabor pollo. Y cabe destacar que todas las hamburguesas están disponibles sin gluten, siendo aptas para celíacos.

Igualmente, destacan que cada mes lanzan nuevas burgers, muchas de ellas en colaboración con algunos creadores de contenido (foodies) de la ciudad.

Más allá de las hamburguesas, la carta ofrece otras propuestas para compartir o acompañar: patatas grana trufadas, boniato grana trufado, fingers de pollo y patatas caseras (no congeladas). Para terminar la comida con algo dulce, cuentan con dos postres, una tarta de queso y otra de chocolate.

Las mejores de Zaragoza

Son pocos los días que lleva abierto el nuevo local, pero de momento las sensaciones de todos los clientes han sido muy positivas, con 5 estrellas sobre 5 en Google. Algunos de los comentarios valoran el servicio, el ambiente, aunque, por supuesto, la mayoría apuntan a la comida.

“Muy buenas hamburguesas y ahora más cerca de casa. Hoy hemos comido la burger fest y la carbonara y como siempre riquísimas, te dejan lleno pero sin pasarse. Las patatas también buenísimas, explicaba un usuario.

“Entré por casualidad y la verdad es que de las mejores hamburguesas que me he comido. El local es nuevo y la gente que trabaja muy maja. Repetiré pronto”, afirmaba otro comentario.

Varios señalaban que son “las mejores smash burger de Zaragoza”. “Están todas increíbles, la carne buenísima, cocinada a la perfección, y el pan de hamburguesa está más que perfecto, eso incluye el sin gluten, que no he probado pan mejor. El lugar es súper bonito, además de muy céntrico”, completaba un cliente.

“Detesto este tipo de locales en la ciudad. Son tan buenos que ahora tengo que gastar mi dinero en ellos. Las mejores hamburguesas de Zaragoza con diferencia”, decía otro con algo de ironía.

Su horario para los dos locales es de 12.30 a 15.30 y de 19.00 a 22.30 todos los días.