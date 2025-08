Ana Estaún, la estudiante zaragozana que viaja a la OTAN: "Es importante que a los jóvenes se nos dé voz en la política"

¿Los jóvenes se interesan por la política? La zaragozana Ana Estaún (26 años), estudiante de la Universidad de Zaragoza, ha sido la ganadora del concurso 'Defensa y Yo', una iniciativa del consulado y embajada de EEUU en España.

Este proyecto tiene como objetivo incentivar la participación juvenil en temas como defensa y seguridad y que los jóvenes tengan espacio para proponer soluciones innovadoras.

Así, en cada edición hay un tema nuevo que se aborda a través de conferencias y debates que se llevan a cabo en diferentes universidades de España.

Este año el tema propuesto fue ciberseguridad y el artículo ganador en la Universidad de Zaragoza ha sido "El Zeitenwende: de Star Wars a la guerra cibernética”, de Ana Estaún.

La zaragozana repasa en una entrevista para EL ESPAÑOL DE ARAGÓN su experiencia en el concurso, el panorama político internacional y la participación de los jóvenes en esta.

Pregunta.- ¿Por qué crees que tu trabajo ha sido el ganador?

Respuesta.- Escogí el concepto que utilizó el excanciller alemán Olaf Scholz ‘Zeitenwende' para referirse al cambio de era, que para mí es justo lo que estamos viviendo.

El ascenso de Donald Trump, la guerra en Gaza y otros cambios geopolíticos que protagonizan este “cambio de era” es en lo que se basa mi trabajo. Lo que trato es de contextualizar la clasificación internacional que es como un libro en blanco.

Además de las amenazas visibles, que son las que he comentado, también hay invisibles, lo que llamo “el fantasma que recorre Europa” como la manipulación, desinformación o ciberataques. Aquí no solo hablamos de nuestros datos, sino de ataques a sistemas financieros o a infraestructuras, y analizo también eso.

Es muy importante que haya concienciación ciudadana. Ana Estaún, estudiante zaragozana

P.- ¿Qué es lo que aprendiste en la conferencia en la que está inspirado tu trabajo?

R.- Las ideas clave de la conferencia fueron la inteligencia artificial, la computación cuántica y las redes 5G que están transformando nuestra sociedad. Además, las amenazas de ciberseguridad han incrementado muchísimo y el cibercrimen ha costado 10,5 billones de euros anuales a nivel mundial.

Ningún país ha logrado dominar por completo la ciberseguridad, y de este modo el tema de estrategia preventiva también lo añadí en mi artículo. Hay que saber a qué nos enfrentamos, conocer bien cada movimiento, anticiparnos y, sobre todo, aprender.

Hace falta colaboración internacional y educación para formar a todas las personas. Con esta situación actual y lo que viene, es muy importante que haya concienciación ciudadana.

P.- Como premio tenéis un viaje formativo a Bruselas para conocer la sede de la OTAN y la Base Aérea de la OTAN en Geilenkirchen, Alemania, ¿tienes ganas?

R.- ¡Uf! Estoy bastante ilusionada, esto es increíble. Cuando me enteré no me lo podía creer, madre mía, es que es la OTAN. En cuanto al viaje, vamos a Madrid y visitamos un proyecto del ejército, a la embajada de EEUU, participamos en una rueda de prensa y ya vamos a ver la sede de la OTAN. También visitaremos una base aérea en Alemania y el último día será libre.

P.- Entonces, ¿es importante que los jóvenes participen en este tipo de iniciativas?

R.- Sí, yo empecé a interesarme por la política a raíz del concurso y del laboratorio de Aragón Gobierno Abierto (LAAB). Al principio sentía que no sabía de política y tenía miedo de qué hablar.

Creo que hay que vencer esos miedos y decir “a ver es que yo también tengo algo que aportar” y, entonces, me armé de valor. Por eso, animaría a todo el mundo a participar en estas iniciativas que ofrece la Universidad de Zaragoza.

Creo que los jóvenes sabemos más de lo que creemos. Ana Estaún, estudiante zaragozana

Ahora estoy muy ilusionada por conocer a gente a la que le interesen estos temas y hablar del panorama político actual. Es importante que a los jóvenes se nos dé voz en la política y que no se nos trate como que no tenemos ni idea, porque la tenemos, e igual lo que necesitamos es que se nos escuche.

P.- Por último, ¿los jóvenes saben más de política de lo que se piensa?

R.- Creo que sabemos más de lo que creemos. Considero que nos autoimponemos esa barrera de que “no somos capaces”. Si nos centramos en política, no puede ser que parezca que es algo que solo sepan unos pocos, tiene que ser algo que conozcamos todos y sea inclusiva.

Al final es algo que forma parte de nuestra vida y el primer paso es hablar, y que tampoco hace falta saberlo todo.