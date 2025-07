Victoria, madre en el medio rural, estalla contra la falta de pediatras: "Cómo vamos a tener hijos si no hay servicios"

La falta de médicos en el medio rural es una problemática que afecta notablemente a Aragón, aunque sus consecuencias son mayores todavía durante el verano, cuando los pueblos aumentan su población y los servicios son mínimos.

Poder renovar una receta o llevar a tu hijo a una revisión del pediatra es algo normal para la mayoría de ciudadanos de la ciudad. Sin embargo, para muchos acceder a eso es una odisea. De esta forma, Victoria, una joven madre y agricultora de Híjar (provincia de Teruel) publicaba en sus redes sociales (@madre.agricultora) un vídeo denunciando esta situación. “Un día más siendo abandonados en el medio rural”, comienza su discurso.

Según cuenta la madre, el pasado lunes 21 de julio tenía cita telefónica con el pediatra de su hijo para renovar una receta. Una operación, a priori, sencilla, no lo fue tanto para ella. “Me acaban de llamar del centro de salud, no me pueden atender, me derivan al médico de cabecera porque vuelve a no haber servicio de pediatra. Este servicio es lamentable”, exclama.

En su caso, Victoria es vecina de Híjar, donde viven cerca de 1.800 habitantes, y pertenece a la comarca del Bajo Martín, que agrupa a nueve municipios.

“Hay un centro de salud para atender a toda la comarca. La comarca no tiene pediatra, en verano ha dejado de tener, o incluso antes. Es la tercera vez en un año que nos quedamos sin pediatra. Si mis hijos se ponen malos los tengo que llevar a mi médico de cabecera, el cual tendrá experiencia como médico, pero no para atender a niños pequeños”, continúa. En esta línea, la turolense afirma que existe una preocupación generalizada en la comarca por la ausencia de pediatras.

Además, cuenta que llegó un pediatra que dijo que se quedaría allí, pero finalmente este también se ha marchado.

“Nadie quiere venir a trabajar a los pueblos, estamos completamente desatendidos. No me extraña que la gente se quiera ir, no hay servicios, ni los mínimos. Cómo vamos a tener hijos si no hay médicos especialistas que cuiden de ellos", recalca. "Así solo conseguís cargaros el medio rural”, concluye su queja.

Desde el Gobierno de Aragón

En respuesta a la preocupación de las familias, el departamento de Sanidad y el Servicio Aragonés de Salud del Gobierno de Aragón, ha transmitido un mensaje de tranquilidad a la población, garantizando la asistencia pediátrica en la zona del Bajo Martín, así como en el resto del sector de Alcañiz.

El Gobierno de Aragón defiende que en el sector de Alcañiz, hasta finales de junio, estaban cubiertas 9 de las 10 plazas de Pediatría, el 90 %. Además, apuntan que hay un médico más de apoyo que acude un día a la semana mañana y tarde y otro día por las mañanas.

Por su parte, desde finales de junio, el profesional que cubría los pueblos de la Comarca del Bajo Martín que pertenecen a la zona básica de Híjar se ha trasladado a otro sector sanitario. En ese sentido, el Departamento y el Salud están trabajando para conseguir completar la plantilla con la incorporación de un nuevo pediatra y buscando el apoyo de otros profesionales del sector.

Mientras tanto, se ha organizado la asistencia entre los médicos disponibles y se cuenta con el apoyo de los médicos de Familia, que tiene formación específica en Pediatría.