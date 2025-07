Parece Tailandia pero está al lado de Zaragoza: una piscina natural de aguas cristalinas escondida en medio de un sendero

En pleno verano, cuando las escapadas y las rutas naturales se multiplican, emergen paisajes que podrían confundirse con postales del sudeste asiático. Lo sorprendente es que muchos de ellos están mucho más cerca de lo que imaginamos.

Un claro ejemplo es el río Carbo, un paraje de aguas cristalinas que permanece como un tesoro escondido a solo tres horas por carretera desde Zaragoza.

Su estampa exótica ha llevado a más de uno a compararlo con destinos como Tailandia o Bali. Su creciente popularidad en redes sociales lo confirma, aunque este auge despierta opiniones encontradas: una bendición para algunos, pero una amenaza para quienes temen por su conservación.

El río Carbo, ubicado en la Comunidad Valenciana, muy cerca del pico Peñagolosa, es uno de esos paisajes que desbordan autenticidad. La humedad del entorno favorece una riqueza vegetal y faunística extraordinaria, muy valorada por los amantes del senderismo y la naturaleza.

En palabras de quienes lo han visitado, “la calidad del agua, del paisaje y de la vegetación supera todas las expectativas”. Sin embargo, otros que frecuentan el lugar piden que no se publicite: "No, no, no. Llevo mil años veraneando cerca de Villahermosa. Parad. Ya hay suficiente gente. Por cierto, para la gente que quiera ir, hay que andar 1h y 15, para llegar, y el último tramo es cuesta arriba!", alerta una vecina en redes sociales.

Este rincón natural es bastante conocido por publicaciones como la de Toni González, quien compartió el lugar en Instagram escribiendo: “¿Sabías que esto está en España? 😱🥰 Esta increíble poza de aguas cristalinas es un paraíso idílico para refrescarte después de una ruta.”

Su publicación acumuló cientos de reacciones, entre ellas comentarios que expresaban admiración y cierta envidia, y otros reflexionaban sobre la importancia de cuidar esos parajes. Uno de los comentarios decía: “Yo si encuentro sitios así no se lo diría a nadie”.

Cartel informativo sobre la cascada del Río Carbo. wikiloc

Y es que la viralización de estos paraísos naturales suele despertar un dilema: si todos lo conocemos, ¿seguirá conservando su esencia? El debate sobre la viralización de determinados destinos y la masificación del turismo está abierto.

Ruta a la cascada del río Carbo

La ruta hasta esta piscina natural de ensueño es tan variada como accesible. Es una ruta lineal, amena y muy bien señalizada, ideal para pasar un día completo en plena naturaleza. Pero hay que ir bien equipado y en buenas condiciones físicas.

El inicio parte desde la plaza de la Iglesia de Villahermosa del Río, justo en la Oficina de Turismo. Se atraviesa el pueblo hasta llegar al cauce del río, que deberemos cruzar en varias ocasiones. En el trayecto se pueden visitar pozas como Cantales Pardos o el mítico Pozo Negro.

Ruta de la Cascada del río Carbo wikiloc

Tras unos 3 km, se alcanza la Masía Roncales, desde donde algunos visitantes comienzan la ruta tras dejar el vehículo. El sendero continúa bordeando el río, pasando por antiguos molinos, más saltos de agua y zonas frondosas.

Finalmente, se inicia el ascenso hacia una espectacular cascada escondida entre la vegetación. El camino, que combina zonas de sombra, paso entre rocas y vistas panorámicas, culmina en una poza de aguas cristalinas de reflejos turquesas, perfecta para darse un baño helado tras la caminata.

Lo que hace realmente especial al río Carbo no es solo su belleza estética, sino su estado de conservación. La transparencia del agua, la vegetación que rodea el cauce y la riqueza de especies animales lo convierten en un entorno único.

Por ello, si decides visitarlo este verano, no olvides llevarte tu basura, evitar el uso de jabones o cremas en el agua, y mantener la tranquilidad del entorno. Recuerda: disfrutar de la naturaleza es también cuidarla.