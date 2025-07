Alejandro dice adiós a su bar en un pueblo de Aragón: "No me veo aquí en el futuro, quiero montar algo en Valencia"

Alejandro, un joven de 25 años, se prepara para decir adiós a una importante etapa en su vida. Tras el cierre definitivo de su popular restaurante en la localidad turolense de Bronchales, El Vacanal, ahora ha publicado el traspaso de su otro negocio: La Vermutería Gastrobar, también en este municipio de la Sierra de Albarracín.

La Vermutería Gastrobar abrió sus puertas hace algo más de un año, en Semana Santa de 2024, pero en este período se ha ganado el reconocimiento de vecinos y visitantes y funciona “de categoría”. Principalmente, gracias a su amplia y deliciosa oferta de almuerzos, de tapas, raciones, latería, bocadillos y productos kilómetro 0, así como vinos y vermuts.

Su ubicación es inmejorable, en la calle Mayor, número 1, de Bronchales, un pueblo de 500 habitantes (Teruel) con gran afluencia de turistas y en un entorno maravilloso.

La Vermutería Gastrobar es un local pequeño (aforo interior para unas 40 personas) que Alejandro gestiona junto a su madre y su hermano mayor, pero ambos han tomado la decisión de traspasarlo. El Vacanal, su otro negocio, cerró definitivamente sus puertas a principios de junio y está pendiente del traspaso, mientras que el bar se mantendrá abierto hasta que el joven encuentre un relevo.

En ese sentido, confía en que habrá interesados, pues se trata de un proyecto muy atractivo y con potencial. Alejandro defiende que tiene mucha clientela: “A nivel de habitantes es un pueblo pequeño, pero tiene mucho público de fuera y hay muchos bares y muchos locales. Viene mucha gente a pasar el fin de semana o de segunda residencia, sobre todo, desde Valencia”.

“La facturación y el nivel de rentabilidad es muy alto. Es un local pequeño, apetecible para alguien que lo quiera coger”, insiste.

Así pues, destaca que la decisión de la cesión no es por rendimiento, sino por motivos personales. “Soy joven y no me veo a largo plazo en Bronchales”, reconoce Alejandro. “Llevamos ya cinco años, pero en el futuro no me veo haciendo esto, quiero vivir en Valencia y montarme algo allí”.

De esta forma, explica que su madre y él viven en Valencia, pero cuadran para pasar días entre los dos lugares, pues también gestionan unos apartamentos rurales en el pueblo. En el caso de estos, la idea es continuar con el negocio.

A pesar del deseo de Alejandro de hacer su futuro en la gran ciudad, confiesa que la decisión de traspasar los locales ha sido muy difícil por la vinculación personal y emocional. “El Vacanal lo hizo mi padre hace cinco años. Hace tres, mi padre faltó. Es una decisión personal que nos ha costado mucho tomar”, cuenta.

En definitiva, La Vermutería Gastrobar es una gran oportunidad para emprendedores y sus características se pueden consultar en la página de Traspasos Aragón.