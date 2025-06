Beatriz Puyuelo, peluquera, alerta a las que deciden teñirse en casa: "En verano es más difícil acertar con el color"

Llega el verano y, con él, las ansiadas vacaciones. Muchas personas cambian de residencia durante unas semanas: a la playa, a la montaña o, si hay suerte (y ahorros), a algún país extranjero.

Durante estos viajes somos muy conscientes de la importancia de la maleta. Las prendas están cuidadosamente seleccionadas, y el protector solar no falta en el neceser. Pero, ¿qué pasa con el cabello?

Durante el año solemos seguir una rutina de cuidado capilar: mascarilla, buen champú, acondicionador... Sin embargo, en vacaciones todo esto puede quedar en el olvido, y eso se traduce en un cabello dañado. Especialmente en quienes, al no tener cerca a su peluquería de confianza, optan por teñirse en casa.

"En verano es más difícil acertar con el color", explica Beatriz Puyuelo, peluquera profesional con más de 20 años de experiencia. "Como no podemos ir a la peluquería, se opta por teñirse en casa, y eso tiene sus riesgos", recuerda, mencionando el caso de una clienta que volvió en septiembre con el pelo morado. "Y eso que había ido a una peluquería", señala, "pero según la marca del producto, el tono puede variar y acabar en un look no deseado".

Ante esta situación, Beatriz recomienda siempre consultar con el profesional habitual antes de irse de vacaciones. "Yo, por ejemplo, les doy el bote de tinte para que se lo lleven, y ya que se lo apliquen ellas o incluso que lo lleven a una peluquería en su lugar de veraneo", comenta. Para ella, lo esencial es preservar la salud del cabello, incluso lejos de casa.

Interior de la peluquería Ramón Guerri en Zaragoza. E.E

Pero teñirse no es el único reto del verano. "El agua del mar y de la piscina son malísimas para el cabello", advierte Beatriz desde la peluquería Ramón Guerri. Por eso, insiste en que "es fundamental aclararlo muy bien nada más salir". Además, recomienda mojarlo previamente antes de entrar en la piscina: "Si puedes ducharte antes, también es mejor, porque al estar húmedo absorbe menos cloro y otros químicos presentes en el agua".

Un dato clave: el cabello actúa como una esponja. Si está seco, absorberá más cantidad de agua clorada o salada. Mojarlo antes puede reducir hasta un 30 % la absorción de estos agentes dañinos, según estudios dermatológicos.

Y no olvidemos al gran enemigo invisible: el sol. La radiación UV degrada la queratina del pelo, causando sequedad, pérdida de color y encrespamiento. Por eso, Beatriz insiste en que "la mascarilla es clave en verano para evitar la sequedad". Según explica, "para que el pelo esté bonito, suave y no se encrespe, usar una buena mascarilla una vez a la semana o cada 15 días es imprescindible".

En cuanto a los cortes de pelo, este verano se llevan las capas, y muchas aprovechan para aligerar la melena antes del calor. Pero para quienes forman parte del team melena larga, el dilema es real. ¿Cortar antes o después del verano? Beatriz lo tiene claro: "si te gusta largo, córtalo después". Explica que "tras la playa, la piscina y el sol, el cabello necesita un buen saneado. Así no perdemos largo, pero sí recuperamos brillo y salud".

En Ramón Guerri, una pequeña peluquería en el centro de Zaragoza, entienden las necesidades de cada clienta, ofreciendo asesoramiento personalizado y soluciones prácticas. Porque cuidar tu cabello también forma parte del self-care estival.