Un mítico restaurante del centro de Zaragoza busca nuevo inquilino: "Es uno de los locales con más solera de la ciudad"

Uno de los restaurantes más conocidos y emblemáticos de Zaragoza se prepara para comenzar una nueva etapa. Que no un final. La cervecería-restaurante Espumosos de la calle Cinco de Marzo se encuentra en busca de un nuevo dueño por la jubilación de uno de sus socios.

El establecimiento se inauguró hace casi 15 años, en 2011, aunque sus orígenes se remontan un siglo atrás (en 1920). Al frente se encuentran ahora Juanjo y Fernando, dos socios con una extensa trayectoria en la hostelería, un sector al que han dedicado su vida. Sin embargo, ahora es el momento de dar un paso a un lado.

Según cuenta Fernando desde la barra del restaurante, su compañero tiene 69 años y va a jubilarse, mientras que él, a quien le quedan unos años todavía, quiere un bar más pequeño. Por tanto, el mítico Espumosos de 5 de Marzo cambiará de manos.

Hace unas semanas pusieron el anuncio de su traspaso y Fernando reconoce que han recibido ofertas, pero estas no han cumplido las expectativas económicas de los propietarios, dispuestos a negociar. Así pues, hasta que no haya una formal y la cesión una realidad, todo continuará igual, pues no se ponen una fecha límite de cierre.

Los clientes habituales no tienen que preocuparse, porque la idea es que todo siga con la misma esencia y de la misma manera que hasta ahora.

Anuncio del traspaso

En el portal de Idealista se puede acceder a la oferta de traspaso de Espumosos, que se promociona como una oportunidad única. “Se traspasa Espumosos, uno de los locales más emblemáticos y con más solera de la ciudad, ubicado en la codiciada calle Cinco de Marzo, número 14. Una joya en pleno centro con un flujo constante de gente y una ubicación inmejorable para cualquier tipo de negocio de hostelería o restauración”, apunta la descripción.

Además, detalla algunas de las características principales del establecimiento, que cuenta con 650 metros cuadrados útiles distribuidos en la planta baja, la planta calle y una terraza exterior. De hecho, se trata de un sitio excelente para celebrar eventos en Zaragoza.

También se destaca que el negocio posee todas las licencias en vigor para entrar a trabajar desde el primer día, así como una cocina adaptada con equipamiento recién instalado, un espacio diseñado para ofrecer máximo confort o ingresos anuales demostrables.

Por supuesto, hay que valorar que es un local con mucha historia, dado que parte de la casa Espumosos fundada en 1920, y mucha clientela.

Su fachada inconfundible, su equipo de profesionales y su carta son la justificación del éxito de Espumosos. Eso sí, lo más típico son sus tapas, en especial la gamba Orly (el huevo con gamba). El jamón batido o la ensaladilla son otras de las especialidades, sin olvidar su famosa cerveza espumosa con limón.