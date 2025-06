Carlos Sobera en Zaragoza: "Para mí Aragón es mi padre que llevaba a gala la tierra y me ponía jotas en la tele"

Carlos Sobera ha estado este jueves en Zaragoza, con motivo de la presentación de la nueva campaña de Alimentos de Aragón. El famoso presentador de 'First Dates' ha comentado divertido que a menudo le confunden con Carlos Arguiñano, algo que lleva fatal "porque él es 'guipuchi' y yo soy de Bilbao, así que no lo llevo nada bien" reconocía, "cuando alguien me pregunta cómo se hacen unos huevos fritos me entran ganas de estampárselos en la cabeza" añadía divertido.

Sobera ha estado en Zaragoza, en la presentación de la nueva campaña de Alimentos de Aragón, no por su maestría en los fogones, sino por dos razones: por un lado por buscar y encontrar siempre lo auténtico, y porque tiene una curiosa relación con Aragón que muy pocos conocen.

"Cuando me preguntan si los que van al programa son actores, explico que es imposible encontrar unos tan buenos... que son reales, de verdad" relacionándolo con el lema de la campaña 'Aragón, sabor de verdad' que incide en la idea de que la tierra es auténtica y sus productos también, "ser uno mismo vale para todo… para los programas de televisión y para los alimentos" comentaba.

Por otro lado, no ya en la presentación sino aparte, explicaba a El Español que Aragón para él es su padre "me llamaba la atención que mi padre era muy aragonés cuando toda su familia era burgalesa y él nació aquí casi por accidente" nos relata, "estuvo en Zaragoza hasta los 15 años y llevaba a gala la tierra, hasta me ponía jotas en la tele" confiesa divertido.

Sobera ha conocido Aragón de la mano de su padre "hicimos un viaje de una semana en Jaca, y pasamos por Zaragoza", en ese viaje su padre certificó que Carlos también tenía parte de aragonés "vi una guitarra en un escaparate y di la matraca durante 5 días hasta que me la compró, así que sí, yo tengo parte de esa cabezonería aragonesa" explica el actor.

Carlos Sobera en el acto de presentación de la nueva campaña de Alimentos de Aragón. E.E

Sobera continúa hablando de su padre y nos confiesa que apenas discutían, pero había un tema en el que siempre había conflicto "solo he discutido con mi padre por el fútbol, porque yo soy muy del Atleti y él era del Real Zaragoza, muy del Zaragoza".

Carlos Sobera se dedica a formar parejas buscando personas que puedan encajar, como el evento en el que ha participado iba de alimentos de Aragón, le hemos preguntado con cuáles dos se quedaba "el melocotón sin lugar a dudas y el Cariñena" responde rápidamente sin tiempo para pensar.

"De joven bebía Cariñena día sí y día también" relata, "y el melocotón es que es de verdad, no sabía que era Denominación de Origen", el melocotón de Calanda fue así reconocido en 1999.