Zara tiene la falda satinada más bonita para triunfar este verano: en seis colores y rebajada a 12'99 euros

¡Cómo nos gusta un buen descuento! Y si es del 49%, mejor que del 15%. Puede que no seamos expertas en matemáticas, pero cuando se trata del bolsillo, no nos importa ponernos las gafas y sacar la calculadora.

Pero, a decir verdad, en Zara y en época de rebajas, lo último que hacemos es echar cuentas.

A la gran marca de Inditex no vamos a ir a hacer números, sino a dejarnos llevar por la compradora compulsiva que llevamos dentro, o al menos, en su página de outlet. Es ahí donde hemos encontrado una falda satinada ideal y rebajada.

La falda satinada se ha puesto muy de moda últimamente, y si no te has dado cuenta, date un paseo por Paseo Independencia. En Zaragoza hay una en cada esquina, y no es de extrañar... quedan ideales y son muy versátiles.

Las faldas satinadas te salvan en cualquier ocasión (excepto para ir a correr al parque Grande, claro). Sirven para todo: ya sea con una sandalia de tacón para un evento importante en el Teatro Principal, o con unas zapatillas para algo más casual como un vermú en la plaza Santa Marta.

Su textura, además, es súper agradable y fresquita. Ahora que el verano ha irrumpido con fuerza en Zaragoza, tener faldas frescas es imprescindible en el armario de cualquier chica aragonesa. Las faldas y los vestiditos sueltos son un gran aliado.

Falda de Zara

La falda satinada de Zara es de corte midi y lleva goma en la cintura. El material con el que está hecha es 100% poliéster y está disponible en nada más y nada menos que seis colores: caldero, marrón, negro, crudo, cava y verde. Unos tonos muy concretos, pero preciosos.

La prenda tiene un 49% de descuento. Costaba 25,95 euros y ahora está por 12,99 euros (¡bien por ese cálculo mental!). Eso sí, no está disponible en todas las tallas... Por ejemplo, en color caldero, solo está disponible en talla S. Se nota que esta falda ha conquistado corazones (y armarios).

Falda Saten Midi de Zara. Ref:2157/252/670

Es ligera, cómoda y tiene ese brillo sutil que lo cambia todo. La típica prenda que te pones sin pensar, pero parece que te has arreglado. Así es esta falda satinada de Zara. Un fondo de armario que no entiende de temporadas.

Con una camiseta básica, vas lista. Si le añades un top lencero, tienes look de noche. Y si hace fresco, una blazer encima y ni tan mal. Versátil no, lo siguiente. Además, al tener goma en la cintura, no aprieta. Punto para Zara.

Falda Midi Satinada de Zara. Ref:2157/252/670

En verano apetece ropa que no dé calor. Que se mueva contigo. Que te haga sentir bien. Esta falda lo tiene. Te salva para el día y para la noche. Es de esas prendas que no te arrepientes de comprar. Yo tengo una color cava, y me la he puesto para una boda, para ir a la oficina y hasta de tapas con amigos. Ahora me planteo comprarme otra de otro color, la verdad.

Zara, en eso, sabe lo que hace. Colores que combinan con todo, cortes sencillos pero resultones. No necesitas mucho más. Solo ganas de salir, sandalias cómodas… y esta falda. Porque el estilo, cuando es fácil, es doblemente bonito.