Este es el sueldo que se necesita para vivir bien en Zaragoza, según ChatGPT: "Si compartes piso, mucho mejor"

Que la vida se ha puesto muy cara, es algo que últimamente escuchamos mucho en España y en Aragón. Es cierto que Zaragoza no sale en el top 10 del último informe de Idealista sobre la vivienda más cara, pero no por ello en la capital aragonesa las cosas no cuestan un riñón.

Para pagar el alquiler (o la hipoteca si se es afortunado), el coche, la luz, la compra, el gimnasio y alguna que otra cerveza, según qué sueldo, no dan los cálculos. Por eso hemos querido preguntar a ChatGPT por el asunto.

El sueldo que se necesita para vivir bien en Zaragoza, según ChatGPT es de 30.000 euros brutos si se vive solo, y unos 22.000 si se comparten gastos. Ciertamente, no es una barbaridad; pero pocos zaragozanos alcanzan la cifra, y además, habría que detallar qué considera la Inteligencia Artificial “vivir bien”.

Según el estudio “Relación de salarios y vivienda en alquiler en 2024”, elaborado con datos del portal inmobiliario Fotocasa y la plataforma de empleo InfoJobs, en España el salario medio en 2024 fue de 27.060 euros brutos al año. En Aragón es de 26.171 euros, nada mal. El sueldo ha subido un 3% en los últimos 5 años, bien. Pero el alquiler, según el mismo estudio, ha subido un 11% en la comunidad.

La pregunta de cuánto hay que ganar para vivir bien en una ciudad como Zaragoza, es en este contexto, pertinente. Y no es para menos: mientras los salarios suben despacio, el precio de la vivienda sube como la espuma.

¿Qué pasa en Zaragoza?

El informe no da cifras concretas para Zaragoza capital, sí sabemos que Teruel, una de las provincias aragonesas, fue una excepción positiva en 2024: allí subió el salario medio y bajó el precio del alquiler. Una rareza en el mapa español. Y en Zaragoza no pasa eso.

Basándonos en datos previos del mercado y en la evolución nacional, es razonable suponer que el alquiler en Zaragoza capital ronda entre los 9 y los 11 euros/m². Así que un piso medio de 80 m² costaría entre 720 y 880 euros al mes, o sea, entre 8.640 y 10.560 euros al año.

Variación del precio de la vivienda en alquiler de los últimos 5 años. Fotocasa e Infojobs

Si seguimos la famosa regla del 30% (que el alquiler no se lleve más del 30% del sueldo), una persona que alquile sola un piso de 80 m² en Zaragoza según afirma ChatGPT “necesitaría ganar al menos entre 28.800 y 35.200 euros al año (brutos) para mantener unas finanzas saludables”.

Eso nos lleva a un gasto medio mensual total de unos 1.400 euros, lo que significa que para vivir con cierta tranquilidad en Zaragoza (sin lujos, pero sin agobios y pudiendo ahorrar algo), un sueldo neto ideal rondaría los 1.800 - 2.000 euros al mes, lo que equivale a unos 30.000 - 33.000 euros brutos al año.

¿Y si comparto gastos?

ChatGPT profundiza en el asunto de los sueldos para vivir bien en Zaragoza, y no es lo mismo si se vive solo que si se comparte piso por ejemplo. “Si compartes piso con otra persona (pareja, amigo o compañero de alquiler), el panorama mejora mucho” avanza la inteligencia artificial. “Puedes permitirte vivir bien en Zaragoza con un sueldo de 22.000 - 25.000 euros brutos al año, siempre que el alquiler no supere los 450 euros/mes por persona y que los gastos comunes se dividan” explica la IA.

Zaragoza sigue siendo una ciudad más asequible que Madrid, Barcelona o Valencia, pero el esfuerzo económico para alquilar una vivienda decente sigue siendo grande para la mayoría de los jóvenes y familias.

Para vivir bien, sin lujos, pero con dignidad y cierta tranquilidad, hoy por hoy hay que ganar al menos 30.000 euros brutos al año si se vive solo, o unos 22.000 si se comparten los gastos en la capital aragonesa.