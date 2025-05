Aiwa traspasa su bar tras casi 15 años en Zaragoza: "No voy a dejar de venir ni de hablar con los amigos de aquí"

Los finales no siempre son tristes ni malos, sobre todo cuando estos abren nuevas puertas. Este es el caso de Aiwa, que ha decidido traspasar su bar en Zaragoza para emprender y aventurarse en otros proyectos.

Aiwa abrió el Bioko Bar en el año 2011 en la calle Miraflores (número 11,13) cumpliendo su deseo de emprender en la hostelería. “En un principio quería abrir una discoteca, pero opté por empezar con algo más pequeño”, cuenta al respecto.

Sin embargo, tras casi 15 años “con bajadas y subidas”, ha tomado la decisión de traspasar el negocio y aprovechar todo lo aprendido en el ámbito de la cocina. “Quiero ampliar mis conocimientos, estar con gente que sabe más de cocina, que es algo que me apasiona, me encantaría ver cómo funciona la minimalista que tanto se lleva ahora”, justificaba.

Así pues, Aiwa se muestra feliz y contenta de empezar una nueva etapa, aunque todavía queda tiempo para ello. “De momento no estoy buscando, estoy centrada todavía aquí, en el traspaso. Luego me tomaré un descanso para asentar las ideas y empezar otra vez”, manifiesta la dueña.

Así es el interior de Bioko. E.E.

Concretamente, Aiwa planea estar como máximo hasta final de año en su bar, aunque si hay algún interesado en cogerlo antes, la operación se hará así. Entre las ventajas, sin duda, la actual propietaria destaca que el establecimiento tiene terraza y está muy bien equipado.

Además, al entrar en Bioko Bar llama la atención su decoración tropical con la playa y palmeras pintadas en la pared. Unas paredes que Aiwa echará de menos seguro, a pesar de la motivación por el futuro.

Toda despedida lleva consigo algo de nostalgia y Aiwa siente mucha pena por dejar Bioko: “Ya tengo mi gente aquí, he conocido muchos clientes, amistades. Aunque cierre, aunque lo traspase, no voy a dejar de venir, ni dejar de hablar con los amigos que he generado aquí. Son muchos años”.

Su oferta en la carta

Durante este tiempo se ha ganado una gran clientela, gracias al trabajo, cariño y al ambiente acogedor. También, por lo que se ofrece.

La carta del bar Bioko incluye una gran variedad de opciones para el día a día y para todos los gustos con muchas raciones saludables e incluso con batidos de proteínas.

Por un lado, se encuentran los platos combinados como una sopa de cacahuete, salmón a la plancha, solomillo a la plancha, pechugas de pollo a la plancha, pavo, ensalada de pasta, ternera, ensalada bioko con aguacate, pepesup (plato afrooccidental con pescado, verduras y salsa picante) o un plato de arroz integral. También hay postres, como fruta variada y un batido de plátano, limón y levadura de cerveza.

Además, sándwiches y tapas, entre las que se encuentran croquetas de jamón, espinacas, tortilla de patata con cebolla, de calabacín, patatas bravas, mejillones y albóndigas.