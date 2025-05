Javier Villanueva, del almacén a dirigir una cadena de hoteles: "El primer día me senté en un barril de cerveza"

El nuevo capítulo del podcast 'Café con Nacho', conducido por el aragonés Nacho Lahorga, ofrece una conversación cercana y reveladora con Javier Villanueva, actual director general de Hoteles Silken, una cadena con 34 hoteles y presencia en todo el país.

Lo que distingue a Villanueva no es únicamente su cargo actual, sino su trayectoria personal: comenzó trabajando en el almacén de un hotel Silken y ha llegado a dirigir toda la compañía. “El primer día llegué con traje, corbata y maletín, como si fuera un ejecutivo. Me dijeron: ‘Este es tu sitio’. Era el almacén. No había ni silla, y me senté en un barril de cerveza”, recuerda entre risas.

Durante el episodio, Villanueva repasa hitos de su carrera y muestra una visión de liderazgo basada en la cercanía y el conocimiento profundo de las personas que integran la empresa: “Tenemos cerca de 1.300 empleados. Conozco el nombre de absolutamente todos. Incluso muchos de sus hijos”.

También aborda los retos vividos durante la pandemia y lo que supuso en el sector hotelero: “Le decía a mi madre: ‘Mamá, si quieres presumir, seguro que ninguno de los hijos de tus amigas ha perdido tanto dinero como nosotros’”. Añade además cómo Silken puso sus hoteles al servicio de la sociedad, habilitándolos temporalmente para alojar a personas contagiadas por Covid.

Uno de los momentos más personales del capítulo llega al hablar de su padre, el doctor Villanueva, que fue médico del Real Zaragoza durante más de tres décadas. Protagonizó escenas icónicas como la asistencia al jugador “Toro” Acuña tras atragantarse con un chicle, o el célebre episodio de Cedrún con una brecha en la cabeza durante un partido contra el Real Madrid en la temporada 86-87. “Yo quería ser médico como él”, comenta Javier. Y recuerda la llamada que nunca olvidará: “Llamé emocionado a mi padre para decirle que me habían nombrado director. Y él, en lugar de celebrarlo, me dijo: ‘Tú crees que acabas de llegar, pero es ahora cuando empiezas’”.

Nacho y Javier en el podcast.

Villanueva también se sincera sobre lo que ha supuesto su carrera a nivel personal: “El Javier profesional le ha quitado muchas cosas al Javier persona”, reconoce. “Te acabas acostumbrando, pero cenar solo es una cosa muy triste”.

Con esta nueva entrega, Café con Nacho vuelve a acercar al público el lado más humano de los líderes empresariales, con conversaciones que muestran lo que hay detrás del éxito: esfuerzo, sacrificio y valores.

El episodio completo ya está disponible en YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=R6-9Tpv_pO8