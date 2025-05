Patricia Ramírez, psicóloga: "Si fracasas en la vida, el problema no es falta de conocimiento, talento o suerte, sino por..."

La reconocida psicóloga y escritora Patricia Ramírez, más conocida como Patri Psicóloga, reflexiona sobre el verdadero motor del éxito personal y profesional: la actitud. No basta con talento, inteligencia o suerte. La diferencia, afirma, está en cómo nos enfrentamos a la vida.

“Tener actitud está al alcance de todo aquel que quiera, pero si le damos las herramientas adecuadas para conseguirlo”, asegura Patricia Ramírez en una publicación que sigue generando impacto años después de ser compartida en LinkedIn. Su mensaje sigue vigente en un mundo donde las habilidades técnicas muchas veces eclipsan la importancia del trabajo emocional y mental.

En su reflexión, Ramírez desmonta la idea de que el talento por sí solo garantiza el éxito. “El talento se tiene o no se tiene”, afirma. "Si mides más de dos metros seguro que tienes más probabilidad de jugar al baloncesto que de tener éxito como jinete. Por eso nunca podremos reprocharnos tener o no tener talento. Lo que sí es reprochable es no saber utilizarlo y tener la actitud adecuada para conseguir metas" sentencia la experta.

Ramírez subraya que, si bien no todos nacemos con el talento necesario para ser deportistas de élite o genios de la tecnología, sí podemos entrenar la actitud. Y en ese entrenamiento radica la posibilidad de alcanzar nuestras metas, a pesar de las dificultades.

Su trayectoria profesional avala sus palabras. Comenzó su carrera como psicóloga deportiva en Granada, trabajando con el atleta Paquillo Fernández y luego en el Club de Baloncesto Granada. Su experiencia en el ámbito deportivo la llevó a colaborar con otros clubes como el Granada Fútbol Club, el Betis y el RCD Mallorca.

¿Cómo se entrena la actitud?

La actitud es clave, pero no basta con saberlo. La experta explica que la actitud para tenerla, hay que entrenarla y propone un enfoque muy práctico, con siete estrategias para desarrollar una actitud sólida frente a la adversidad:

Enfrentar los problemas como misterios a resolver , no como castigos del destino.

Aceptar los errores como parte del proceso , en lugar de temer al fracaso.

Confiar en uno mismo , reconociendo los logros pasados como prueba de capacidad.

Cuidar el diálogo interno , evitando la autocrítica destructiva.

Admirar la lucha, no las circunstancias : quienes tienen actitud no siempre tienen todo a favor, pero sí poseen voluntad, ilusión y compromiso.

Celebrar los éxitos y compartirlos , como herramienta de motivación personal y colectiva.

Decir “no” a las excusas y limitaciones, tomando como inspiración a deportistas paralímpicos y personas que han superado situaciones adversas extremas.

Más que una cualidad innata, Patri Psicóloga define la actitud como una decisión consciente. “La actitud es la gasolina, es la emoción, son los valores. La actitud eres tú y las decisiones que tomas. Y esas decisiones condicionan tu vida”, concluye.

No se trata de ser optimista sin sentido, sino de comprometerse con el proceso. En un entorno laboral y social cada vez más competitivo, su mensaje resuena con fuerza: “Las circunstancias nunca son perfectas, tu actitud sí puede serlo. Pero debes saber cómo se entrena”.

Con miles de seguidores en redes sociales, libros superventas y presencia habitual en medios, Patricia Ramírez se ha consolidado como una de las psicólogas más influyentes en el ámbito hispanohablante. Sus mensajes, siempre basados en la ciencia y el sentido común, ofrecen herramientas prácticas para quienes desean mejorar su bienestar emocional, rendimiento profesional y relaciones personales.