Paula Caballero, una joven zaragozana que lanza su propia marca: "Sería un orgullo que algunas famosas lleven mi ropa"

Aragón rebosa talento por los cuatro costados. Es una tierra llena de arte, y por ende, de artistas. Con más o menos trayectoria, sea cual sea su ámbito, hay muchos que trabajan a diario y de forma incansable para hacerse hueco.

Todavía con la resaca del Día de Aragón, merece la pena poner en valor algunas de esas figuras que desde la humildad y el silencio, luchan por cumplir sus sueños y poner la Comunidad en el mapa.

En el complicado mundo de la moda, Zaragoza cuenta con grandes y jóvenes diseñadores, entre los que el nombre de Paula Caballero pide paso. La aragonesa de tan solo 27 años está viviendo unos meses de grandes emociones, pues el pasado 11 de abril presentó su primera colección de ropa ‘Revival’ y en mayo participará en la nueva edición de la Aragón Fashion Week.

Tras varios años trabajando para otras empresas, Paula Caballero se aventura con su propia marca llena de ilusión y grandes expectativas.

Pregunta.- ¿De dónde viene su pasión por el diseño y la moda?

Respuesta.- Desde pequeña me ha gustado la moda y mi referente ha sido siempre mi madre. Ella ha sido una apasionada de la moda, ha trabajado siempre en el sector y me lo ha pegado. Yo me interesé y estudié la carrera de diseño de moda, tenía claro que era lo que quería porque me gustaba diseñar y tenía muchas ideas e imaginación.

P.-¿Cómo ha sido su crecimiento desde que estudió la carrera?

R.- Realicé la carrera universitaria de Diseño de Moda en el centro de Hacer Creativo. Luego hice prácticas y me quedé fija trabajando en una empresa de Zaragoza, de calzado. Estuve cuatro años y ya me seleccionaron para el certamen de jóvenes diseñadores de Aragón. Me presenté con la colección que he sacado ahora, un poco modificada. Quedé segunda y ya di el paso de crear mi marca, siempre había tenido esa ilusión de que mis diseños y prendas las puedan llevar otras chicas.

P.- Es muy joven y está empezando con su marca, pero en sus años de trayectoria, ¿con qué obstáculos se ha encontrado?

R.- En el mundo de la moda hay mucha competencia y el montar una empresa es complicado, el hacerse autónomo y el emprender es complicado. Estar trabajando en la empresa durante varios años me ha servido de experiencia para ahora aplicar todos los conocimientos que he adquirido en crear mi empresa. También me he relacionado con gente y tengo alguna ayuda externa que me ha orientado y asesorado.

Colección Revival de Paula Caballero.

P.- El apoyo de su madre habrá sido muy importante.

R.- El apoyo de mis padres, mi pareja, mi familia, amigos y de la gente cercana es el impulso que he tenido para crear todo esto, aunque yo tuviese muchas ganas y mucha ilusión, al final la gente que te rodea también te anima y te ayuda en todo.

Primera colección

P.- ¿Por qué decide finalmente dar ese paso y lanzar la colección a la venta?

R.- Fue a raíz del desfile del año pasado. Llevo un año entero preparando todo lo que es la marca y la colección. Hasta ahora siempre he confeccionado yo todo, pero nunca había sacado nada a la venta, me he estrenado con la venta online, con la web, pero tengo un taller local que me confecciona las prendas. Tengo muy poco stock porque no quiero hacer una sobreproducción de prendas, es una colección cápsula de edición limitada, y desde allí me ayudan a confeccionarla.

P.- Tras todo el proceso y el trabajo, hace dos semanas fue la presentación oficial de 'Revival'.

R.- Sí. Hice un evento en la Terraza de la Libertad en El Tubo, invité a varias influencers, a gente importante de la moda, a Fitca, que me ha ayudado mucho en el proceso. Hice una presentación de la colección y desde ese mismo día a las 21.00 activé la web y la gente podía comprarla.

Conjunto de Paula Caballero.

P.- ¿Cómo está yendo esa venta?

R.- Bien, ha habido ya alguna venta y muy contenta. Esto es poco a poco y ahora tengo que darme a conocer, hacer publicidad y moverme.

Quiero que sea ropa que pueda pasar de generación en generación Paula Caballero, diseñadora zaragozana

P.- Para que la gente pueda conocer su marca, describe cómo es el estilo.

R.- Es una colección elegante, clásica. Mi objetivo con ella es que cada prenda perdure en los armarios de cada mujer, como una joya. Me baso un poco en que mi madre siempre ha guardado prendas en su armario y ahora yo las llevo. La moda es muy cíclica y todo vuelve. Quiero que pueda pasar de generación en generación.

Aragón Fashion Week

P.- Por otro lado, no queda nada para la Aragón Fashion Week. ¿Cuáles son las expectativas?

R.- Son buenas, espero. Estoy confeccionando la ropa y me queda muy poco. Esta colección está inspirada en la artesanía y el lujo. En el mundo rural, la montaña, el campo, el trabajo artesanal y el made in Spain. Lo he hecho en España y quiero hacer reflexionar a la gente para que apueste por las marcas locales. Es una reivindicación.

P.- El año pasado fue segunda… ¿Ahora toca ganar?

R.- Ojalá, ojalá. Si no lo consigo, me vuelvo a llevar la experiencia y que me conozca la gente. Y segunda tampoco está nada mal.

Diseños Paula Caballero. @paulacaballerostudio

P.- ¿Cuál es el proceso para preparar un evento así?

R.- En cuanto acabo una colección, automáticamente ya tengo en la cabeza otra. Hago un proceso de bocetaje y ahí ya selecciono los diseños que más me encajan. Luego elijo tejidos, texturas o cómo lo voy a hacer.

Sobre el desfile, esta semana tengo la prueba con las modelos para ver cómo les quedan las prendas o si hay que hacer algún cambio. Hablamos también con peluquería y maquillaje para ver cómo queremos que salgan, elegimos la música y la presentación en pantalla de lo que queremos poner en el desfile.

Que la gente pueda llevar la ropa o que la puedan llevar famosas, sería un orgullo. Paula Caballero, diseñadora zaragozana

P.- Acaba de salir la primera colección, llega la Aragón Fashion Week, imagino que piensa en ir poco a poco, pero, ¿algún otro proyecto?

R.- Esta colección del Aragón Fashion Week, mi idea es sacarla para la temporada de otoño-invierno. Igual no todas las prendas, pero sí las que más comerciales vea.

P.- ¿Aspira a poder tener su tienda física?

R.- Sí, sería lo ideal. Si más adelante la cosa va bien, poder coger un espacio físico, ya no sé si tienda en la calle, una oficina o tipo showroom, para que la gente pueda venir y probarse. Al comprarlo por Internet doy la facilidad de hacer cambio y devolución, pero sé que mucha gente no se arriesga tanto a comprar por Internet prendas que ven más elevadas de precio. Ahora lo que quiero es moverme, hacer pop-up por algún sitio, abrirme a Madrid y otras ciudades. No quiero dejar de hacer desfiles por otros puntos de España.

Diseño Paula Caballero.

P.- Por último, por mirar a lo grande. ¿Cuál es su mayor sueño?

R.- Ojalá la pasarela de Nueva York y de Milán, me encantarían, pero mi sueño es que la marca vaya bien, ir creciendo, que la gente pueda llevar la ropa super a gusto o que la puedan llevar famosas, eso sería un orgullo.