El truco secreto para ahorrar en Mercadona que arrasa en Zaragoza: gastarás entre 20 y 30 euros menos en cada compra

Mercadona es la cadena de supermercados líder en España y una de las más populares entre los consumidores. Fundada en 1977 en Valencia por la familia Roig, ha crecido hasta contar con más de 1.600 tiendas en España y Portugal. Su éxito se basa en una estrategia centrada en la calidad-precio, la fidelización de clientes y la optimización de su modelo de negocio.

Algunos de los motivos por los que este supermercado es tan popular tienen que ver con su marca blanca de calidad. Sus productos Hacendado, Deliplus y Bosque Verde han ganado la confianza de los consumidores por su buena relación calidad-precio.

También por su estrategia de precios bajos. Aunque no suele ofrecer descuentos ni promociones, sus precios competitivos y el enfoque en la eficiencia logística han sido clave en su crecimiento.

Sin embargo, en los últimos años, muchos clientes han notado un aumento significativo en los precios de los productos de Mercadona. Este fenómeno se debe a varios factores:

Inflación y costes de producción. Como en el resto del sector, los precios han subido debido al encarecimiento de materias primas y transporte.

Mejoras en calidad y sostenibilidad. La cadena ha invertido en mejorar la composición de sus productos, eliminar aditivos y apostar por envases más ecológicos, lo que en algunos casos ha repercutido en el precio final.

Competencia y comparación. Con la entrada de supermercados como Lidl y Aldi con estrategias agresivas de precio, los consumidores perciben que Mercadona ya no es tan económico como antes.

​Un método para ahorrar entre 20 y 30 euros en tus compras en Mercadona ha ganado popularidad recientemente, especialmente en Zaragoza. Este enfoque, compartido por el usuario de TikTok @dr.finanzass, se basa en tres estrategias clave:​

Explorar las estanterías superiores e inferiores: Los productos más caros suelen colocarse a la altura de los ojos en los estantes centrales. Al buscar en las baldas superiores o inferiores, es más probable encontrar opciones más económicas. ​

Optar por las marcas propias de Mercadona: Productos de marcas como Hacendado (alimentación), Deliplus (cuidado personal) y Bosque Verde (limpieza) ofrecen una relación calidad-precio favorable, permitiendo un ahorro de entre el 30% y el 40% en comparación con marcas reconocidas. ​

Realizar compras de productos frescos los sábados por la tarde: Debido al cierre dominical de Mercadona, es común que los productos frescos como carnes, pescados, frutas y verduras se ofrezcan con descuentos significativos los sábados por la tarde para evitar desperdicios.

Al aplicar estas tácticas, muchos compradores han logrado reducir considerablemente el costo de su cesta de la compra en Mercadona. Además, otros trucos para ahorrar dinero en la compra del Mercadona pasan por lo siguiente:

A veces, los envases más grandes parecen más económicos, pero no siempre es así. Compara el precio por kilo o litro, que aparece en la etiqueta del producto, para asegurarte de que estás eligiendo la opción más barata.

También es importante planificar tu compra y evitar improvisar. Llevar una lista de la compra basada en un menú semanal te ayuda a evitar compras impulsivas y a aprovechar mejor los productos que ya tienes en casa.

Igualmente, se recomienda no caer en las estrategias de marketing. Mercadona no suele hacer descuentos directos ni tarjetas de fidelización, pero usa trucos psicológicos para incentivar el gasto, como colocar productos "tentación" cerca de la caja o diseñar un recorrido que te obliga a pasar por varias secciones antes de llegar a lo que buscas, así como ofrecer productos en formatos XXL que no siempre salen más baratos.

Asimismo, puede ser una opción comprar online con estrategia. Si compras en la web de Mercadona, hazlo de forma planificada para evitar el gasto de 7,21€ de envío en pedidos pequeños. Agrupar compras para superar los 50-60€ puede ser más rentable si prefieres evitar desplazamientos.

De la misma forma, se recomienda evitar los productos preparados o envasados. Las ensaladas preparadas, frutas cortadas o comidas listas para calentar suelen ser mucho más caras que los ingredientes frescos. Dedicar un poco de tiempo a cocinar en casa puede ahorrarte bastante dinero a largo plazo.