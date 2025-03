He pasado mil veces por delante de esta iglesia de Zaragoza y no sabía que era un auténtico tesoro: sus increíbles pinturas

Las obras de restauración de la iglesia finalizaron en 2010, gracias a la financiación del Gobierno de Aragón e Ibercaja. Sin embargo, desde entonces no se ha tomado ninguna medida para preservar las pinturas de Coello, que se encuentran en grave peligro. A pesar de que los zaragozanos no podemos disfrutar de ellas y el edificio está declarado monumento nacional desde 1946 y Bien de Interés Cultural desde 2001, no se ha hecho nada para protegerlas.