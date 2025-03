Keylling Guevara, maestra coctelera: “Utilizar el vino Pajarilla en un cóctel mundial es un homenaje a Aragón”

El World Class International es uno de los certámenes de coctelería más prestigiosos del mundo, organizado por Diageo Reserve. Este evento reúne a los mejores bartenders de distintos países para competir en desafíos que ponen a prueba su creatividad, técnica y conocimiento de los destilados.

En este evento participa la bartender aragonesa Keylling Guevara. En su propuesta homenajea al vino Pajarilla de Consuenda, con su cóctel Terroir.

La aragonesa explica las condiciones del concurso internacional: "Para participar en este concurso se exige conectar tu provincia, en mi caso Zaragoza, con Canadá que es donde se desarrollará la final del certamen, concretamente en Toronto, y utilizando el tequila Don Julio".

La aragonesa continúa explicando cómo es su propuesta: "En el cóctel que he preparado, el ingrediente base es el vino Pajarilla de Cosuenda. Me gusta que mis cócteles tengan un componente vínico y he escogido la Pajarilla por ser un ingrediente local, tradicional y en desuso. Así que poder promocionar un cóctel internacional con un ingrediente muy de la tierra y que se está perdiendo me parece una bonita manera de darlo a conocer y homenajearlo", ha revelado Keylling Guevara.

Cóctel Terroir.

La bicampeona de coctelería de Aragón y finalista en el Campeonato Nacional de Bartenders de España ha presentado al conocido concurso mundial un cóctel elaborado con técnicas de vinificación tradicional, marcado por ese componente vínico.

La parte del challenge es utilizar un ingrediente local de Canadá y hacer una fusión de esos componentes y crear nuevos ingredientes. "Yo utilizo vino de Caribou que es un aperitivo del folclore de Canadá. Todo esto unido al componente principal de los cócteles que es el tequila Don Julio", ha explicado la bartender aragonesa.

Comienza a comercializarse, oficialmente, el próximo martes, 18 de marzo, y estará disponible en el Restaurante Mai Tai Exótico de Zaragoza. "Participar en el World Class es una gran oportunidad para desafiarte a ti misma, a tus conocimientos y llevarte a lo menos esperado. Es la puesta en escena de la imaginación y la creación, y, en este caso, de poder fusionar mis dos grandes pasiones: el arte de coctelería de la mano del tequila Don Julio y el mundo del vino, en todas sus expresiones, con un producto autóctono e hyperlocal como es nuestra Pajarilla de Cosuenda, símbolo de exclusividad y autenticidad de nuestra tierra", ha destacado Keylling.

El cóctel Terroir es un tapenade de tequila y maíz en maceración carbónica, Pajarilla de Cosuenda en vino de hielo, con un filtrado de almíbar de bacalao, caribú y calabaza y una fermentación maloláctica de ágave y garnacha blanca.

En los World Class de Shangái, celebrados en 2024, el bartender aragonés Borja Insa, mejor coctelero de España, se coló entre los ocho finalistas del certamen siendo nombrado como el cuarto mejor coctelero del mundo.