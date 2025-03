Javi y Gemma, los amigos que abren una nueva cafetería en Huesca: "Nuestra apuesta puede conquistar la ciudad"

El café de especialidad va ganando cada vez más terreno en todos los puntos de España. En Zaragoza son muchas las cafeterías que cuentan con esta solicitada oferta, pero Huesca tampoco se queda atrás en el camino.

Así pues, la ciudad oscense tendrá pronto entre sus calles una nueva cafetería. Se trata de Cafecico, un proyecto de dos amigos de toda la vida, Javi y Gemma, que espera ver la luz a principios de abril.

Los propietarios no quieren dar una fecha exacta, ya que hay cosas que no dependen de ellos: “Serán los primeros días de abril, lo anunciaremos dentro de una semana para no pillarnos los dedos”.

No obstante, ya se saben muchos detalles de este nuevo espacio. Estará en la calle Coso, 6, al lado de las Cuatro Esquinas, en el centro de Huesca. Además, es un lugar pequeño, por lo que su apuesta es el take away.

“Nos hubiera gustado poder incluir oferta de brunch o desayunos, pero se nos queda un poco lejos”, asegura Javi. “Nosotros creemos en el take away al ser un punto estratégico entre universidades y bibliotecas. También te puedes tomar aquí el café, pero es un local para que haya mucha rotación”, especifica.

En concreto, en Cafecico habrá tres mesas bajas y una barra alta, además de la terraza.

Una oportunidad

Javier y Gemma son dos jóvenes de 28 años con origen en Monzón y amantes del mundo del café. Ambos se conocen desde siempre del pueblo, aunque actualmente ninguno vive en la propia Huesca.

Así es el logo de Cafecico.

No obstante, con motivación e ilusión, vieron una buena oportunidad de negocio en la ciudad, pues no había nada parecido antes: “Creemos que el combo de ‘take away’ más un café de especialidad son dos cosas que lo pueden romper en Huesca”.

Tras seis meses dándole vueltas a la idea, en febrero se pusieron manos a la obra para comenzar con la reforma y las licencias. Un proceso donde entra su nombre, ‘Cafecico’, que plasma fielmente la esencia de la tierra.

En definitiva, aspiran a hacer algo “muy guay” y tener un buen recibimiento: “Esperemos que el público de Huesca nos acoja súper bien. No somos nativos de Huesca, pero yo he estudiado la carrera aquí y Gemma ha hecho vida en Huesca”.

Estos ‘frikis’ del café se embarcan así en una nueva aventura para acompañar a los oscenses en su día a día. No hay mejor forma de hacerlo que con un café.