Bego, La Ordenatriz en Zaragoza: "El orden externo influye mucho en nuestro estado mental, y viceversa"

Después de “Limpieza, orden y felicidad” Begoña Pérez ha vuelto a visitar Zaragoza para presentar su segundo libro “Los trucos de La Ordenatriz. Soluciones de la A a la Z para pequeños dramas domésticos” un diccionario sobre las manchas. Más de un millón de seguidores en redes sociales la avalan como experta sobre esta materia.

Bego, La Ordenatriz se ha convertido en todo un referente para solucionar pequeños o grandes desastres domésticos con sencillos trucos. Con el fallecimiento de su padre su vida se desordenó y para recuperar la armonía acudió a Marie Kondo: “Si puedo aprenderlo, también puedo enseñarlo”, se dio cuenta Bego, y comenzó a ir a casas a ayudar en el orden y aprovechamiento de espacio en el hogar.

En marzo de 2020, con el confinamiento, empieza a subir a redes sociales pequeños consejos para tener un buen sitio en el que trabajar desde casa. También comienza a subir trucos sobre cómo teñirse una misma, y como quitar las manchas de tinte, esto durante la pandemia se viralizó, y ya lleva publicados 2 libros.

Firma de libros de La Ordenatriz en Zaragoza.

Cómo quitar una mancha de tinte, cómo ordenar los juguetes, cómo limpiar la tapicería del sofá… El mundo mancha es muy variado y complicado. A veces la lavadora no lo soluciona todo, ¿cómo limpiar un bolso de piel que no puede mojarse? o ¿cómo quitar el óxido de la cubertería? La Ordenatriz tiene todas las soluciones o casi todas.

“La lejía es algo a lo que no he encontrado solución. La única manera de arreglar una mancha de lejía es volviendo a tintar la ropa”, reconoce la Marie Kondo española. Con el nuevo libro, La Ordenatriz, pone por escrito nuevas, creativas y originales soluciones tan sencillas como infalibles. Soluciones de la A a la Z para encontrar rápidamente la respuesta, con un lenguaje sencillo y toda la sabiduría de esta gran experta.

Entrevista con Bego, La Ordenatriz

Pregunta: Normalmente, cuando se tiene tanto éxito, suele decirse que uno está rodeado de un buen equipo. ¿Es tu caso?

Respuesta: Yo te diría que estoy rodeada de una familia estupenda y de unas amigas fantásticas, que lo prueban todo conmigo. Es muy guay, porque el apoyo se demuestra con hechos. Si hay que probar algo, lo prueban con todas las consecuencias. Han probado muchísimas cosas conmigo. A veces les digo: "Oye, necesito una sartén", y me traen tres. Así vamos probando hasta dar con lo que funciona. Mis seguidores también colaboran mucho. Si alguien me dice que no sabe cómo quitar una mancha, a veces yo tampoco lo sé, pero propongo una solución y, si le funciona a uno, a otro, y a otro, ya sé que ese truco es válido. Es una comunidad muy activa.

P: Entonces, ¿tus seguidores te ayudan a probar tus trucos de limpieza?

R: ¡Totalmente! Cuando digo que tengo la mejor comunidad, es porque es verdad. A veces no tengo tiempo de probar todo yo misma, pero entre todos, vamos encontrando soluciones. Ellos me dicen si algo les ha funcionado o no, y eso me ayuda a seguir mejorando.

P: ¿Cómo surgió la idea de escribir tu segundo libro?

R: Me di cuenta de que al primer libro le faltaba un "diccionario de manchas". La gente necesita agilidad para encontrar una solución rápida: mancha-solución, mancha-solución. No puedo contestar a todos mis seguidores personalmente, aunque me encantaría, así que pensé en hacer un libro con un enfoque de problema-solución. Quería que fuera muy sencillo, como un diccionario, con frases cortas y concretas.

P: El mundo mancha es variadísimo, ¿cómo resolviste las dificultades con este enfoque?

R: Las manchas no siempre responden igual, depende del tipo de tejido, de la humedad, del agua, etc. A veces, un truco funciona en un sitio, pero no en otro. Así que mi propuesta es que, si no funciona lo primero, pruebes lo segundo. Todo tiene su proceso, y quizá el primer intento ayuda a ablandar la mancha para que el segundo funcione mejor.

P: El agua, ¿ayuda siempre a quitar las manchas?

R: El agua es fundamental. Me he roto la cabeza intentando limpiar cosas sin agua, como lo hacen las tintorerías. No es posible hacer todo en seco, pero hay trucos, y maneras como quitar olores de un bolso de cuero con bicarbonato. Siempre hay soluciones.

P: En tu primer libro hablas de "limpieza, orden y felicidad". ¿Qué relación tienen estos tres conceptos?

R: Quizá me excedí un poco con lo de la felicidad, porque en un hogar desordenado, todo parece sucio, aunque no lo esté, y aunque haya un poco de lío puede ser un hogar feliz. Aunque evidentemente, el orden y la limpieza afecta muchísimo, también al estado de ánimo. Cuando no encuentras las llaves y tienes una boda, no es precisamente un momento de felicidad. El orden trae paz, y esa paz es una forma de felicidad. El orden externo influye mucho en nuestro estado mental, y viceversa.

P: O sea, que el orden y la limpieza no solo es un tema externo, ¿cómo influye el orden en la vida de una persona?

R: El ser humano no es solo cuerpo, también es espíritu. Cuando nuestra mente está en paz, podemos tomar mejores decisiones en todos los aspectos de nuestra vida. Por ejemplo, si abro mi armario y veo todo organizado, sé que todo lo que tengo me queda bien y me identifica. Así no pierdo tiempo ni energía, y eso me da tranquilidad. El orden nos ayuda a dejar atrás, el pasado, ese pantalón hace 10 kilos, lo que ya no nos sirve y a pensar en lo que realmente necesitamos.

P: Hablando de orden de armarios, ahora que viene el cambio de estación, ¿cómo recomiendas guardar la ropa de verano?

R: Lo más importante es guardarla limpia. Parece obvio, pero mucha gente guarda ropa con manchas que no sabe cómo quitar, y con el tiempo esas manchas se hacen más difíciles de eliminar. Así que lo primero, guardarla limpia, pero no es necesario que esté planchada si la vamos a guardar en cajas. Si la guardamos en un trastero con algo de humedad, mejor usar cajas de plástico rígidas. Y etiquetar siempre por fuera lo que guardamos, para evitar confusiones al buscarla más tarde.

P: Siendo madre de 7 hijos conseguir el orden y la limpieza en casa debe de ser todo un reto, y tus seguidores deben preguntarte mucho cómo lo haces ¿qué sueles aconsejar cuando te preguntan sobre la organización familiar?

R: Me lo preguntan mucho, pero es un tema tan personal que no suelo hablar demasiado de ello en redes. No es lo mismo organizarse con siete hijos hoy que hace ocho años. Cada etapa tiene sus desafíos, y cada familia es diferente. Hay tips generales que puedo dar, como usar alarmas para no gritar a los niños cuando hay que salir de casa, pero cada familia tiene sus particularidades.

P: ¿Cómo gestionas las prioridades entre tu negocio, la familia y otros compromisos?

R: A medida que uno va cumpliendo años, va sabiendo lo que realmente importa. Mi prioridad es mi familia, sin duda. Hemos llegado a un punto en el que todos trabajamos mucho, pero la familia es ese lugar donde no te cobran por el tiempo, donde puedes cenar tranquilo y disfrutar de la conversación sin prisas. La cuenta de La Ordenatriz ha crecido más de lo que imaginaba, pero lo que la gente busca en el fondo es cómo cuidar a los demás y cómo mantener un hogar donde todos se sientan bien. El orden y la limpieza es una manera concreta de cuidar, de mantener a la familia unida y de querer.