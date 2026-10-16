Detenidos dos hombres en Zaragoza por recibir droga escondida en tazas a través de puntos de recogida

La Guardia Civil ha detenido a dos hombres por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas, tras la entrega controlada de un paquete postal que contenía tazas metálicas, que contaban con doble fondo, donde ocultaban cocaína.

La operación se inició por parte de las unidades de investigación de la Guardia Civil tras detectar un envío de paquetería postal en el aeropuerto de Barcelona, procedente de Colombia y que podría contener sustancias estupefacientes, cuyos destinatarios residirían en Zaragoza capital.

Las investigaciones realizadas por los especialistas permitieron determinar la identidad de los receptores, y el día 8 de octubre, durante un dispositivo establecido por la Guardia Civil, se procedió a la detención de los sospechosos tras la recogida del paquete. Una vez examinado el envío, que consistía en un paquete que contenía dos cajas de cartón con 4 tazas metálicas cada una, similares a las de café, las cuales, tras su manipulación con las herramientas precisas, se detectó que dos de ellas contaban con un doble fondo para ocultar sustancia estupefaciente.

Concretamente se hallaron dos paquetes, uno de forma circular en el fondo de la taza y otro en el contorno de la segunda, que contenían una sustancia blanca enrocada que resultó ser cocaína tras someterla al narcotest, cuyo peso total ascendía a 743 gramos.

Por estos hechos la Guardia Civil detuvo a dos hombres, de nacionalidad colombiana, de 24 y 30 años, por un supuesto delito contra la salud pública por tráfico de drogas. Los detenidos habrían realizado la recogida del paquete postal a cambio de percibir una cantidad económica.

Tras quedar a disposición judicial se decretó el ingreso de ambos en el Centro Penitenciario de Zuera.

Esta modalidad de enviar droga en el interior de paquetes aparentemente legales, camuflados entre los miles de envíos que se efectúan diariamente, ya había sido detectada por la Guardia Civil en otras ocasiones, como el pasado febrero cuando se detuvo a cuatro personas en un punto de recogida “Locker” tras verificar que los paquetes que habían recepcionado contenían casi un kilogramo y medio de pastillas de éxtasis.

Esta investigación se enmarca en la labor de la Guardia Civil en la lucha contra el tráfico de drogas y la detección de nuevos métodos utilizados para transportar y distribuir sustancias estupefacientes, como los servicios de paquetería.