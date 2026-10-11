El puente deja hasta siete rescates en pocas horas en el Pirineo aragonés: caídas, contusiones y un posible infarto

El Pirineo aragonés ha vivido un inicio de puente festivo más que agitado, y es que la Guardia Civil de montaña de Huesca realizó este sábado hasta siete rescates en pocas horas. Desde el 4 de octubre hasta entonces, se habían producido solo cuatro.

Según refleja el parte de rescates, no ha habido que lamentar fallecidos, aunque se han producido incidencias de todo tipo entre los montañeros rescatados.

El primer aviso del sábado 10 de octubre se registró a las 9.10 horas, con dos vecinos de Barcelona (24 años) y la provincia de Castellón (21 años), uno de los cuales sufrió un esguince de tobillo tras quedar atascado y después caerse en la ascensión al pico Anayet.

A las 10.40, un grupo escalaba la Cresta Canaletas del valle de Remuñe (Benasque) cuando una de las integrantes se golpeó el talón en una caída vertical. Iban juntos un hombre de 40 años y dos mujeres de 34 y 37, vecinos de la comarca Ribagorza y de Madrid.

Posible infarto

A las 12.36, el helicóptero del 112 Aragón tuvo que evacuar a un senderista de 62 años natural de San Sebastián, que iba junto a su mujer de 61, por síntomas compatibles con un posible infarto. Fue llevado a la helisuperficie de Panticosa desde la subida al Refugio de Respomuso (Sallent de Gállego) y posteriormente trasladado a Zaragoza.

En el barranco de las Menorias (Canfranc), una senderista de 78 años tropezó y se deslizó por una ladera, sufriendo como consecuencia múltiples contusiones. Tuvo que ser trasladada al hospital de Jaca.

La Benemérita auxilió también a una montañera por un esguince de tobillo (14.00 horas) y a otra mujer aquejada de agotamiento y vómitos en las Gradas de Soaso (Torla). Esta última fue llevada en helicóptero hasta su vehículo particular para poder acceder a un centro médico.

El último rescate tuvo lugar a las 19.20 horas en el pico Balaitus (Sallent). Un grupo de hombres de 31, 38 y 39 años, vecinos de la provincia de Valencia, sufrió agotamiento extremo y desorientación durante la escalada. Los tres fueron retirados de la zona en una aeronave.

Del resto de la semana, la Guardia Civil ha notificado luxaciones de hombro y más fracturas y esguinces de tobillo. Todo ello sin tener que lamentar daños mayores.