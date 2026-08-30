Tragedia en un pueblo de Teruel: mueren una madre y su hija menor de edad en el incendio de un bar en Cedrillas

Dos mujeres han perdido la vida en un incendio en un bar de la localidad de Cedrillas, en la provincia de Teruel.

Se trata de una madre y su hija de 10 años, según ha informado Diario de Teruel.

Hasta que han podido llegar los bomberos de la Diputación de Teruel, han sido los vecinos quienes han tenido que rescatar a otro hombre en un edificio próximo y apagar el fuego con mangueras.

Pese a que las dos mujeres han sido atendidas por los servicios sanitarios, no han podido hacer nada para salvar sus vidas.

Al lugar han acudido también el helicóptero del 112 y la Guardia Civil.

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