Queda en libertad el detenido por el incendio de Las Peñas de Riglos: "No existen indicios suficientes"

La UME trabajando en el incendio de Las Peñas de Riglos UME

La Audiencia Provincial de Huesca ha acordado la puesta en libertad provisional del hombre investigado por su presunta relación con el incendio de Las Peñas de Riglos (Huesca).

La Sala considera que "no existen indicios de intensidad suficiente para justificar la medida de prisión provisional", según ha informado EFE.

El tribunal considera acreditado que el investigado se encontraba en las proximidades del lugar y el momento en el que se inició el fuego y que las grabaciones lo sitúan merodeando por la zona, muy cerca del punto donde aparecieron las primeras llamas, un minuto antes.

A pesar de apuntar este hecho, la Audiencia estima que en esas imágenes no se observa al investigado prendiendo ningún fuego.

A lo que también precisa que en el punto exacto en el que aparecen inicialmente las llamas no coincide con el lugar donde había sido grabado agachándose un minuto antes.

Según señala EFE, el auto destaca que cuando se aprecian las primeras llamas el investigado se encontraba a varios metros y que no existen testigos del momento concreto en que se inició el incendio.

Los magistrados restan valor a los argumentos sobre la pasividad del investigado, ya que las grabaciones no son continuas y fueron realizadas mediante cámaras accionadas por sensores de movimiento.

En ellas se observa al hombre utilizando su teléfono móvil, por lo que no puede descartarse que estuviera intentando avisar del incendio, tal y como él mismo manifestó.

El incendio, declarado el 10 de agosto, quemó unas 14.500 hectáreas y obligó a desalojar a un millar de vecinos.

Respecto al origen del fuego, la Audiencia considera que tampoco está suficientemente justificada la causa y subraya que únicamente consta un informe preliminar, "bastante escueto", que concluye que existe compatibilidad plena con la aplicación directa de una llama sobre combustible.

La Audiencia considera que la presencia del investigado en el lugar y momento en que se originó el fuego justifica que siga siendo investigado, pero concluye que no existen indicios de intensidad suficiente para acordar su ingreso en prisión.