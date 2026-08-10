Detienen a una de las hijas del matrimonio asesinado en Zaragoza y a su novio como presuntos autores del crimen

La Guardia Civil ha detenido durante este lunes a dos personas como presuntas autoras del doble homicidio ocurrido en Tauste. Se trata de una de las hijas del matrimonio del fallecido y su actual pareja de origen colombiano.

Javier Sánchez, exsecretario general de UAGA, y su mujer, Esther Latorre fueron encontrados sin vida en la noche del sábado en el interior de su vivienda del municipio zaragozano.

Hasta lo que se pudo saber, los cuerpos sin vida de ambos presentaban signos de violencia y marcas de arma blanca además de estar en diferentes habitaciones.

Ambos fueron encontrados por la hermana de Esther y su cuñado al personarse en su vivienda al no tener noticias de ellos. No fue hasta la madrugada cuando se produjo el levantamiento de los cadáveres para su traslado al Instituto de Medicina Legal de Aragón para realizar la autopsia y determinar las causas de la muerte.

Desde este instante, la Guardia Civil ha llevado a cabo una investigación por la que se ha detenido durante este lunes a una de las hijas del matrimonio fallecido y a su actual pareja, un varón de origen colombiano, como presuntos autores del doble homicidio.

La pareja también tenía otra hija en común que en el momento de lo ocurrido se encontraba en Irlanda.

Como adelantó EL ESPAÑOL, el Instituto Armado estaba cercando al entorno de las víctimas ya que se tenía la sospecha de que habían entrado por la puerta sin la necesidad de forzar la entrada.

La Guardia Civil continúa con la investigación tendente a la reconstrucción de los hechos, para ello está focalizando su labor en la inspección ocular del domicilio donde fue hallado el matrimonio y en recabar los indicios que permitan esclarecer lo sucedido.

Los detenidos serán puestos a disposición judicial en el Tribunal de Instancia de Ejea de los Caballeros.

El municipio zaragozano se sumió desde este domingo en un estado de inquietud y preocupación por la muertes de sus "queridos" vecinos. Tauste celebró a las 21.00 del domingo una concentración en repulsa a lo ocurrido y ha decretado tres días de luto.

Sus seres queridos los recordaban a los dos como personas muy alegres y comprometidos con sus vecinos y, sobre todo, con la lucha de derechos del sector agrario.

Javier Sánchez fue secretario general de UAGA entre 1999 y 2011, y luego cogió la representación sindical en las Cinco Villas. Su mujer, Esther Latorre, también era una figura importante en el sindicato por la lucha de oportunidades de las mujeres agricultoras y ganaderas.

"Estoy perplejo"

El alcalde de Tauste, Miguel Ángel Francés, ha admitido estar "perplejo" tras conocer la noticia.

En la localidad habían empezado a surgir mil rumores. Algunos apuntaban ya en esta dirección, pero pocos podían sospechar este final.

Sí ha llamado la atención, no obstante, que la ahora detenida no estuviera en el velatorio de sus padres, algo de lo que se han percatado varios vecinos.

Noticia en actualización

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