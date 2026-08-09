La Policía Nacional detiene a un hombre que estafaba a ancianos: se hacía con sus tarjetas de crédito para robarles

Momento de una estafa a un anciano en un cajero CNP

La Policía Nacional ha detenido a un hombre que forma parte de un grupo criminal que se dedicaba a estafar a ancianos mediante el método 'scalping'.

Según ha informado la Jefatura Superior de la Policía Nacional en Aragón, al detenido se le atribuyen 14 delitos de estafa bajo este método.

El presunto autor de los hechos fue localizado el pasado 23 de julio tras una investigación, iniciada al detectar la presencia de esta organización criminal en la capital aragonesa.

La forma de trabajar del detenido consistía en acercarse a la víctima mientras realizaba una operación en un cajero automático y advertirle de que había olvidado recoger un billete de 20 euros.

Mientras la persona comprobaba si realmente se había producido esa incidencia, el delincuente aprovechaba la ocasión y observaba el número PIN además de sustraer la tarjeta bancaria.

No solo eso que, según informa, luego hacía creer a la víctima que el cajero había retenido la tarjeta y le indicaba que regresara a la entidad bancaria en horario de oficina para recuperarla.

De esta forma, con la tarjeta y el código PIN en su poder, los autores realizaban después extracciones de dinero en efectivo.

Estafas por toda España

Las pesquisas han permitido determinar que los integrantes del grupo se movían continuamente por distintas provincias, entre ellas Zaragoza, Huesca, Valencia, Granada, Santander, Castellón, Madrid, Alicante y Murcia.

Así, se movían por la península antes de regresar a Francia, país desde el que se desplazaban expresamente para actuar durante unos días y obtener el máximo beneficio económico.

Hasta el momento se les atribuyen 14 hechos delictivos, con un perjuicio cercano a los 60.000 euros.

Según señalan las mismas fuentes, la elevada movilidad internacional de los investigados y la ausencia de antecedentes en España dificultaron notablemente la investigación.

Finalmente, tras su identificación, se estableció un dispositivo policial que permitió la detención de uno de sus integrantes, que fue puesto a disposición judicial, decretándose su ingreso provisional en prisión.

La Policía Nacional recuerda la importancia de extremar las precauciones al utilizar cajeros automáticos, evitando que personas desconocidas se sitúen demasiado cerca durante la operación y no facilitando en ningún caso el acceso a la tarjeta bancaria o al código PIN.

Ante cualquier incidencia, se recomienda contactar directamente con la entidad bancaria antes de seguir las indicaciones de terceros.