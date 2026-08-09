Hallan muertos a cuchilladas a Javier Sánchez, exsecretario general de UAGA, y su mujer en su vivienda en Tauste

Un matrimonio ha sido hallado muerto en el interior de su vivienda en la localidad zaragozana de Tauste. Se trata de Javier Sánchez, exsecretario general de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Aragón (UAGA), y su mujer, Esther Latorre.

Según ha confirmado la Guardia Civil a este diario, ambos cuerpos sin vida presentan signos de violencia. El hallazgo se produjo en la noche de este sábado y en la madrugada se produjo el levantamiento de los cuerpos.

Los cuerpos de ambos fallecidos tenían señales de haber sido acuchillados por un arma blanca y se encontraban en diferentes habitaciones, según ha podido saber este diario.

Fueron la hermana y el cuñado de la mujer quienes los encontraron a primera hora de la noche de este sábado en la casa tras acudir a su vivienda tras no tener noticias de ellos durante el día.

La Guardia Civil al conocer los hechos ocurridos en el municipio de las Cinco Villas se ha hecho cargo de la investigación y en estos momentos se encuentra en el lugar de los hechos recabando información sobre lo sucedido.

El suceso ha ocurrido en una vivienda unifamiliar situada en la ronda de Val de Voví en el municipio de Tauste.

Según varias fuentes consultadas por EL ESPAÑOL, a estas horas no parece que detrás de este terrible hallazgo esté la violencia machista, aunque esta línea tampoco está descartada.

Por el momento, se está trabajando con varias hipótesis y no hay ningún detenido.

"Consternados"

El alcalde del municipio, Miguel Ángel Francés, ha señalado a este diario el impacto de esta triste noticia. "Estamos todos consternados", ha lamentado.

Al edil le ha pillado este trágico suceso fuera del municipio e indica desconocer más sobre lo ocurrido, si bien transmite su pena porque se haya tenido que vivir algo de estas circunstancias en su localidad.

Javier Sánchez lideró durante doce años el sindicato agrario UAGA y ha estado muy vinculado por la lucha agraria en Aragón y en el resto de España. Su mujer, Esther Latorre, estuvo también integrada dentro de UAGA durante años. Ambos eran militantes de Izquierda Unida.

Desde UAGA han transmitido la desolación y consternación que les ha transmitido el conocimiento de esta noticia. "Ha sido muy doloroso", señalan fuentes del sindicato agrario.

"Javier ha sido una persona muy importante en UAGA, es muy difícil de asimilar lo ocurrido", señalan.

"Un golpe terrible"

Para IU-Aragón, partido en el que militaban tanto Sánchez como su mujer, ha sido "un golpe terrible".

"Estamos totalmente consternados. Queremos mandar un abrazo fraterno a familiares, allegados y a todas las personas que tuvieron el lujo, el orgullo y el privilegio de compartir con ellos un trozo de este camino vital de profundo compromiso con la humanidad, que es el que tuvieron Javier y Esther con la lucha campesina y la lucha por los derechos de la clase trabajadora; el enorme trabajo que hicieron en UAGA", ha dicho su coordinadora, Marta Abengochea, a través de un comunicado.

Por su parte, CHA ha trasladado sus condolencias a familiares, personas allegadas y a toda la gente de UAGA a través de sus redes sociales ante la "terrible muerte" del matrimonio.

Desde Teruel Existe, Tomás Guitarte ha querido trasladar mediante un mensaje de X (antes twitter) sus condolencias: "Nuestro más sentido pésame y condolencias a la familia, allegado, amigos y a UAGA por la pérdida terrible de Javier Sánchez y Esther Latorre".

"Vacío irreparable"

Desde otros sectores agrarios, como la Asociación Regional de Agricultores y Ganaderos de Aragón (ARAGA), también han querido compartir su sentir por estas pérdidas y trasladar su pésame a sus familiares.

"Queremos hacer llegar a los miembros de UAGA-COAG el más sentido pésame por estos dos fallecimientos, así como el abrazo más afectuoso y todo nuestro cariño a todos ellos. Desde la organización, nos ponemos a disposición de los miembros de UAGA-COAG en todo aquello que puedan requerir", indican en un comunicado.

Así, destacan el valor de Javier Sánchez que "fue un referente del compromiso en la lucha por el progreso del sector primario aragonés": "Su pérdida deja un vacío irreparable, pero su legado no caerá en el olvido", concluyen.