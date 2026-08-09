Una figura clave para el campo: así era Javier Sánchez, encontrado sin vida junto a su mujer Esther en Tauste

El mundo agrario llora este domingo a una figura "muy importante" en la lucha de los derechos del sector primario. Javier Sánchez Asó, conocido por ser el secretario general de UAGA en Aragón entre 1999 y 2010, ha sido hallado muerto a cuchilladas este sábado por la noche junto a su mujer, Esther Latorre.

Un trágico suceso que ha supuesto la "consternación" de todos aquellos que los conocían tanto en su municipio, Tauste, como en el sector agrícola.

Javier Sánchez, nacido en 1959, era un agricultor con un gran legado familiar vinculado al campo procedente de la localidad de Tauste de las Cinco Villas.

Casado con su difunta esposa, Esther Latorre, que también ha sido hallada sin vida, tenían dos hijas.

Su andadura por la Unidad Agricultores y Ganaderos de Aragón comenzó en 1983 cuando se incorporó al sindicato agrario. Desde entonces ha sido una voz importante dentro del sector, tal es así que en 1999 asumió la secretaría general hasta 2010.

Su liderazgo en el sindicato coincidió con años en el que el campo vivió una transformación con la modernización de las explotaciones, los cambios de la Política Agraria Común, la creciente concentración de la producción y la presión sobre las rentas de agricultores y ganaderos.

Durante este tiempo, a Sánchez Asó se le conoce por ser un fuerte defensor de la agricultura familiar.

Su fuerte defensa por la agricultura no tuvo límites y Aragón se le quedó pequeña. Así, dio el salto a nivel nacional en su ferviente protección del bien de los agricultores y formó parte de COAG. Durante ese periodo ocupó el cargo de responsable de Relaciones Internacionales de la organización.

También llegó a Europa ya que en 2006 dio uno de los saltos más importantes de su trayectoria al ser elegido miembro del Comité Económico y Social Europeo (CESE).

No solo ello, la voz en defensa de los agricultores también llegó a estar vinculada con La Vía Campesina, organización internacional que agrupa a organizaciones campesinas de numerosos países.

Así, se le ha visto defender el valor de la agricultura y la ganadería como sector estratégico por todo el mundo.

Sánchez nunca se ha desvinculado del sindicalismo agrario y se le ha podido ver en las reivindicaciones más recientes.

Además de ello, también ha estado ligado a la vida política en su pueblo natal, Tauste. En 2019 presentó su candidatura bajo las siglas políticas de Tauste Plural.