Se hacen pasar por un antiguo amor y le engañan para hacer una transferencia de 2.100 euros: hay dos detenidos

Agentes de la Jefatura Superior de Policía de Aragón han detenido en Zaragoza a dos hombres como presuntos autores de un delito de estafa, tras esclarecer una conocida como "estafa amorosa".

La víctima llegó a realizar dos transferencias bancarias por un importe total de 2.100 euros.

La investigación comenzó después de que un hombre denunciara haber retomado el contacto, a través de una aplicación de mensajería, con una mujer de la que había estado enamorado años atrás.

Todo comenzó cuando un conocido le aseguró que ella había cambiado de número de teléfono y que quería iniciar una relación sentimental con él.

A partir de ese momento empezó a intercambiar mensajes con quien creía que era esa mujer. Durante las conversaciones, la supuesta interlocutora le explicó que, para poder empezar una nueva vida juntos, necesitaba saldar varios asuntos económicos pendientes con su anterior pareja.

Convencido de que la historia era cierta y confiando en la relación que creía haber recuperado, el hombre realizó dos transferencias bancarias, una de 1.100 euros y otra de 1.000.

Sin embargo, tras recibir el dinero, dejó de obtener respuesta y comprendió que había sido víctima de un engaño.

Las pesquisas de los investigadores permitieron identificar tanto a los titulares de las líneas telefónicas utilizadas como a la persona vinculada a la cuenta bancaria en la que se recibió el dinero.

La conexión entre ambos elementos resultó clave para identificar a los presuntos responsables.

Como resultado de la investigación, los agentes localizaron y detuvieron a dos hombres como presuntos autores de un delito de estafa. Una vez concluidas las diligencias policiales, ambos quedaron en libertad a la espera de ser requeridos por la autoridad judicial.