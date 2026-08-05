La Guardia Civil investiga el hallazgo de restos humanos en el embalse de Yesa

La Guardia Civil ha confirmado el hallazgo de restos humanos a última hora de la tarde de este martes 4 de agosto en el embalse de Yesa, situado en una zona limítrofe entre Zaragoza y la comunidad de Navarra.

Los restos fueron encontrados por un ciudadano en la orilla y rápidamente dio el aviso de estos hechos a la Guardia Civil. Según informa el Diario de Navarra, los restos pertenecerían a un hombre de mediana edad.

El Instituto Armado mantiene abierta una investigación para esclarecer las circunstancias del hallazgo y, por el momento, no ha facilitado más información sobre la identidad de los restos ni sobre las posibles causas de lo sucedido.

La investigación ha quedado en manos de la Comandancia de la Guardia Civil de Zaragoza, ya que el lugar donde se produjo el hallazgo pertenece a su ámbito territorial.

El embalse de Yesa, ubicado en el Prepirineo y formado por el represamiento del río Aragón, es uno de los pantanos de mayor capacidad de la cuenca del Ebro.

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