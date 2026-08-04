Un espectacular incendio junto a la carretera obliga a cortar al tráfico la AP-2: hay retenciones de hasta 6 kilómetros

Incendio en la AP-2 que ha obligado a cortar el tráfico Guardia Civil

Un espectacular incendio a pies de la calzada de la AP-2 ha obligado a cortar el tráfico de urgencia por la cercanía de las llamas a la carretera e, incluso, saltando a la vía.

El corte se ha producido exactamente en el kilómetro 30 en ambos lados a la altura del término municipal de Osera.

Ante la magnitud de las llamas y la rapidez de su propagación, el fuego ha pillado por sorpresa a muchos conductores lo que ha ocasionado una retención de hasta 6 kilómetros en sentido Madrid.

Así, ante tal incidencia, la Guardia Civil está llevando a cabo el desvío de la circulación por el km 43 a la N-II.

Por su parte, en sentido Barcelona también se ha cortado el tráfico y el desvío se está produciendo por Pina de Ebro.

Por el momento, se desconocen las causas del fuego que está ocasionando una gran llamarada como se puede observar en las imágenes proporcionadas por la propia Guardia Civil.

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