Un fugitivo es detenido en Huesca tras 8 días de búsqueda internacional por un homicidio en tentativa en Rumanía

Agentes de la Policía Nacional han detenido en una localidad de la comarca de la Ribagorza a un fugitivo de nacionalidad rumana sobre el que pesaba una Orden Europea de Detención y Entrega.

La actuación ha sido posible gracias a la colaboración policial internacional.

El arrestado llevaba ocho días siendo buscado por las autoridades de Rumanía por un delito de homicidio en grado de tentativa cometido en 2019 en la ciudad de Calarasi. Por estos hechos había sido condenado a cuatro años de prisión.

Las investigaciones apuntaban a que el fugitivo podría haberse refugiado en la provincia de Huesca. Las gestiones policiales permitieron confirmar que se había establecido en una localidad de la Ribagorza.

Hasta allí se desplazaron los agentes, que lograron localizar al reclamado y procedieron a su detención en cumplimiento de la Orden Europea de Detención y Entrega emitida por las autoridades rumanas.