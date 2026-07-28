La Guardia Civil esclarece tras 9 meses la muerte de varios gatos por disparos en un pueblo de Teruel

La Guardia Civil ha esclarecido la muerte por disparos de varios gatos en La Puebla de Valverde (Teruel) tras una investigación que se ha prolongado durante nueve meses debido a la complejidad del caso.

El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil de Mora de Rubielos ha investigado a una persona como presunta autora de un delito de maltrato animal, después de determinar su presunta implicación en la muerte de varios gatos abatidos con un rifle del calibre 17 HMR.

La investigación comenzó el pasado mes de octubre y se prolongó durante nueve meses. La ausencia de testigos directos y la escasez de pruebas obligaron a los agentes a reconstruir los hechos mediante un exhaustivo trabajo basado en la inspección ocular y el análisis científico.

Durante la inspección, los investigadores localizaron y preservaron diversos vestigios balísticos que fueron remitidos al Servicio de Criminalística de la Guardia Civil para la realización de los correspondientes estudios periciales.

Los análisis permitieron determinar la correspondencia entre los indicios balísticos recogidos y el rifle propiedad de la persona investigada.

La coordinación entre los investigadores del SEPRONA y el Servicio de Criminalística, junto con la perseverancia y el rigor técnico empleados durante toda la investigación, resultó determinante para esclarecer los hechos y poner al presunto responsable a disposición de la autoridad judicial.

Las diligencias instruidas y la persona investigada fueron puestas a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Teruel Plaza 3.