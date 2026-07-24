Muere electrocutado un joven al tocar la catenaria de una estación de tren fuera de servicio en Zuera (Zaragoza)

Un joven de 19 años ha perdido la vida al electrocutarse con una catenaria en una estación de tren fuera de servicio en la localidad de Zuera, en Zaragoza.

Según ha podido saber EL ESPAÑOL, un grupo de amigos entró de madrugada en la estación, alrededor de las 3 de la madrugada, y uno de ellos se subió a un vagón.

Al levantarse, explican fuentes, ha tocado con su cuerpo la catenaria y se ha producido una descarga que ha acabado con su vida.

Los servicios de emergencia desplazados hasta el lugar han intentado reanimar al joven, pero no han podido hacer nada para salvarle.

La Guardia Civil se encuentra investigando los hechos en el lugar.

Se trata de una familia que llevaba tiempo viviendo en la localidad, situada a unos 25 kilómetros al norte de Zaragoza.

Desde el Ayuntamiento de Zuera transmiten su pésame por lo sucedido y ofrecen su colaboración a la familia para lo que necesiten.

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