Una rama se desprende de un árbol y golpea en la cabeza a una mujer en pleno centro de Zaragoza

Al lugar de los hechos han acudido dos patrullas de policía local, los bomberos y una ambulancia.

Una mujer ha tenido que ser atendida por los servicios sanitarios después de que una rama de un árbol le golpeara en la cabeza.

El suceso ha ocurrido sobre las 15.00 horas de este martes, 14 de julio, en pleno centro de Zaragoza, concretamente en el cruce de las calles Isaac Peral y Joaquín Costa.

La rama se ha partido de forma repentina y ha caído sobre la viandante provocándole una brecha en la cabeza. Los primeros en auxiliarla han sido varios ciudadanos que se encontraban en la zona en ese momento.

Poco después han llegado dos patrullas de la Policía Local, que han acordonado el área y han tomado declaración a varios testigos.

"Nosotros estábamos justo delante cuando ha caído la rama", ha relatado una joven a este periódico. "Mi madre es médico y está ahora con la señora", ha añadido la testigo.

La rama ha quedado tendida sobre el paso de cebra y ha alcanzado la zona de aparcamiento de motocicletas, aunque, en un primer momento, no se han apreciado daños en ninguno de los vehículos.

Por el momento se desconoce si el árbol estaba en mal estado. Los servicios municipales lo analizarán para determinar las causas de la rotura.

Tras recibir una primera asistencia en el lugar de los hechos, la mujer ha sido trasladada en ambulancia a un centro hospitalario.