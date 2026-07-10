Golpe a una red criminal que estafó un millón de euros a una empresa de telefonía: hay un detenido en Zaragoza

Momento del registro a una red criminal que estafaba a una empresa de telecomunicaciones Policía Nacional

Una operación conjunta de la Policía Nacional y los Mossos d'Esquadra ha permitido desarticular una organización criminal especializada en una estafa a gran escala a una empresa de telecomunicaciones. Entre los detenidos hay una persona de Zaragoza, uno de los lugares desde donde la trama operaba de manera coordinada.

La investigación se inició en noviembre de 2025 a raíz de una denuncia de la operadora, que alertaba de múltiples contrataciones fraudulentas. Los autores utilizaban datos personales obtenidos mediante técnicas de ingeniería social para dar de alta líneas telefónicas y, posteriormente, solicitar dispositivos de alta gama bajo fórmulas de financiación.

Los investigadores han trabajado en estrecha colaboración con el equipo de prevención de fraudes de una conocida operadora de telecomunicaciones estatal, quien se ha hecho cargo de todo el fraude sufrido por sus clientes. Gracias a esta colaboración y a las gestiones practicadas se ha podido definir la estructura de la organización criminal y los diferentes escalones y funciones de sus miembros, que habían tejido una red logística por todo el territorio nacional.

Las personas que estaban detrás de la trama delictiva se repartían las funciones de dirección, contratación de los terminales -suplantando a los clientes reales- y la logística, apropiándose de los pedidos contratados de manera fraudulenta.

Para llevar a cabo esta actividad ha sido imprescindible la colaboración de repartidores de diferentes empresas de transporte que actuaban en connivencia con los miembros de la organización, simulando las entregas a los clientes reales previamente suplantados y entregando los pedidos a los miembros de la organización.

La trama operaba de manera coordinada desde diversas ciudades, especialmente Barcelona, Zaragoza, Madrid y Valencia, y mostraba una elevada capacidad de adaptación a los mecanismos de seguridad de la empresa afectada.

La investigación ha permitido localizar el lugar donde se adquirían los dispositivos sustraídos para, finalmente, distribuirlos en el mercado negro, procediendo a la detención de su responsable, de origen pakistaní.

Hasta la fecha de la explotación de la investigación, se ha identificado un volumen muy elevado de contrataciones fraudulentas, concretamente 788 dispositivos sustraídos, que se traducen en un fraude, a día de hoy, de 1.097.564 euros, con multitud de clientes afectados, a los que en ocasiones se les ha suplantado la identidad para realizar dos o tres contrataciones.

En el dispositivo policial llevado a cabo el pasado miércoles 27 de mayo para desmantelar la organización delictiva, el equipo conjunto de investigación realizó varias entradas y registros en Barcelona, L’Hospitalet de Llobregat, Granollers, Valencia y Zaragoza, procediendo a la detención de 12 personas, una de ellas en la capital aragonesa.

El dispositivo policial continuará abierto en los próximos días, ya que no se descarta llevar a cabo más detenciones, y se prevé que el análisis técnico de los equipos intervenidos se prolongue durante meses.