Un incendio obliga a cortar una carretera en Huesca y afecta a varias granjas y al tendido eléctrico

Un incendio declarado a mitad de tarde en Castillonroy (Huesca) ha obligado a cortar la carretera N-230 y afecta también a varias granjas y al tendido eléctrico de la comarca de La Litera.

El fuego, según han informado desde el Gobierno de Aragón, se ha declarado minutos antes de las 19.00 horas.

Para intentar controlarlo lo antes posible, se ha activado el nivel de emergencia 1 del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales (Procinfo).

🔥#IFCastillonroy

El @GobAragon ha activado la Situación Operativa 1 de la fase de emergencia del Plan Especial de Protección Civil de Emergencias por Incendios Forestales de #Aragón (#PROCINFO) por #incendioforestal de Nivel 1 de #ProtecciónCivil

🚒 Medios de @IIFFAragon y… pic.twitter.com/8CINq6kVmM — 112 Aragón (@112Aragon) July 8, 2026

Hasta el lugar se han desplazado cuatro brigadas helitransportadas con helicópteros, cuatro autobombas, y cuatro brigadas terrestres.

Además, se ha desplegado el Puesto de Mando Avanzado con técnicos en la zona y se ha nombrado un director técnico de extinción.

Igualmente, el Gobierno de España está colaborando con el BRIF y ha enviado dos aviones anfibio.