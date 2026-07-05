El Pirineo encadena 21 rescates en una semana: caídas, agotamiento y lesiones en plena campaña estival

Rescate en helicóptero por la Guardia Civil de Huesca. Foto de archivo Guardia Civil

Los equipos de rescate de montaña de la Guardia Civil han vivido una semana especialmente intensa en Aragón.

Entre el 28 de junio y el 4 de julio realizaron 21 rescates, la mayoría en el Pirineo oscense. Senderistas, montañeros, escaladores, barranquistas y ciclistas de montaña necesitaron ayuda tras sufrir accidentes o quedarse sin fuerzas para continuar.

Las causas de las intervenciones fueron muy variadas, aunque se repiten varios factores: caídas con lesiones, agotamiento, deshidratación, golpes de calor y personas que quedaron enriscadas o desorientadas durante la ruta.

La jornada más complicada fue la del 4 de julio, cuando los GREIM atendieron diez avisos en un solo día.

Hubo rescates en el Aneto, la Cresta de Salenques, la Cresta de Llosas, el Barranco del Vero, Sallent de Gállego, Plan y Torla, entre otros puntos. Los equipos tuvieron que evacuar a personas con fracturas, luxaciones, lesiones musculares y problemas físicos derivados del esfuerzo y las altas temperaturas.

Durante el resto de la semana también se registraron intervenciones por senderistas perdidos en la Faja de las Flores, un golpe de calor en el Ibón de Sabocos, montañeros agotados en el Pico Escuzama y varias lesiones durante ascensiones al Aneto, el Turbón o el Garmo Negro.

Muchos de los rescatados pudieron regresar por sus propios medios tras recibir atención sanitaria. Sin embargo, otros tuvieron que ser trasladados a los hospitales de Barbastro, Jaca o San Jorge de Huesca para recibir asistencia médica.

Buena preparación

Aunque los accidentes afectan tanto a personas con experiencia como a aficionados, el elevado número de rescates vuelve a poner sobre la mesa la importancia de preparar bien cualquier salida a la montaña.

Consultar la previsión meteorológica, elegir una ruta acorde al nivel físico, llevar agua suficiente, comida, ropa adecuada y un teléfono con batería puede marcar la diferencia.

Los especialistas recuerdan también que las altas temperaturas aumentan el riesgo de sufrir golpes de calor y agotamiento. Por ello recomiendan comenzar las rutas a primera hora del día, evitar las horas centrales y no sobreestimar las propias capacidades.

La montaña ofrece algunos de los paisajes más espectaculares de Aragón, pero también exige respeto y planificación. La prudencia sigue siendo la mejor herramienta para evitar que una jornada de ocio termine con la intervención de los equipos de rescate.