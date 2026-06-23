Muere el conductor de un turismo al salirse de la vía y volcar en la A-23 en Zaragoza

Un hombre de 53 años, vecino de Zaragoza, ha perdido la vida en un accidente de tráfico ocurrido a primera hora de este martes.

Según ha informado la Guardia Civil, el vehículo en el que circulaba se ha salido de la vía y ha volcado en plena autovía A-23, a la salida de Zaragoza.

Los agentes de la Guardia Civil ya se encuentran investigando lo ocurrido y tratando de esclarecer las causas del siniestro.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza y de seguridad ciudadana, además de una dotación de bomberos de Zaragoza.

Con este accidente, al menos 26 personas han perdido la vida en lo que va de año en las carreteras aragonesas, las mismas que a estas alturas de 2025, aunque con menos accidentes.

Especialmente dramático está siendo este mes de junio, en el que ya han fallecido ocho personas, sobre todo después de la trágica jornada del pasado 2 de junio, en el que murieron 6 personas en 2 accidentes en las localidades de Ilche (Huesca) y Agón (Zaragoza).

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