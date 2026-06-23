Martes negro en las carreteras de Aragón: dos personas muertas en dos accidentes de tráfico en Zaragoza

Así ha quedado el vehículo siniestrado en el que ha fallecido su conductor en Zaragoza DPZ

Un nuevo accidente de tráfico este martes se ha saldado con la vida de una persona en la A-122 entre Épila y Lumpiaque.

Según ha informado la DPZ, el accidente ha ocurrido sobre las 11.00 cuando se ha efectuado la salida de la vía y posterior choque contra un muro. Como consecuencia de esta, el conductor del coche ha fallecido.

Hasta el lugar se han desplazado efectivos de bomberos de la Diputación de Zaragoza que han tenido que excarcelar a la víctima y único ocupante del vehículo.

La Guardia Civil de Tráfico de Zaragoza se ha hecho cargo de la investigación del siniestro. Asimismo, han acudido una patrulla de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil y personal sanitario que no ha podido hacer nada por la vida del conductor.

Momento de la intervención de los bomberos de la DPZ en el accidente mortal de Épila Guardia Civil

Segundo accidente mortal

A primera hora de este martes se ha tenido que lamentar el fallecimiento de un hombre de 53 años, vecino de Zaragoza, en un accidente de tráfico.

Según ha informado la Guardia Civil, el vehículo en el que circulaba se ha salido de la vía y ha volcado en plena autovía A-23, a la salida de Zaragoza.

Los agentes de la Guardia Civil de Tráfico investigan el siniestro vial para esclarecer las causas del siniestro.

Hasta el lugar se han desplazado patrullas del subsector de tráfico de la Guardia Civil de Zaragoza y de seguridad ciudadana, además de una dotación de bomberos de Zaragoza.

Estado de uno de los vehículos implicados en el accidente de tráfico en Maleján DPZ

Está siendo una jornada de mucha actividad en las carreteras de la provincia de Zaragoza ya que este martes también se producido un choque entre dos vehículos dejando a una persona ha resultado herida.

El siniestro ha tenido lugar en la N-122 en el término municipal de Maleján cuando se ha producido un choque por alcance entre dos vehículos.

Según han informado la DPZ, el aviso ha sido recibido a las 9.00 y hasta allí se han desplazado efectivos de bomberos de la Diputación de Zaragoza, que han evacuado al conductor de uno de los vehículos.

Por su parte, en el otro turismo viajaba una familia y todos han resultado ilesos.