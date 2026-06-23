Un gran incendio arrasa con el emblemático restaurante La Junquera en Zaragoza: los bomberos trabajan en apagarlo

Un incendio se ha declarado en el restaurante zaragozano de La Junquera. El aviso ha llegado a las 15.34 a los Bomberos de Zaragoza que se han desplazado de forma inmediata hasta este restaurante situado al sur de la ciudad, en el camino de la Fuente de la Junquera.

Las llamas, como se puede observar, han calcinado el interior del edificio que conforma este establecimiento hostelero que lleva abierto desde 1948.

Según han informado fuentes de la Policía Nacional, en el momento en el que se ha originado el incendio había comensales en su interior y ha sido el propio personal del restaurante el que se ha ocupado del desalojo. Por el momento, todo apunta a que no hay heridos.

Ante la virulencia del fuego con llamas de gran envergadura se ha activado un amplio despliegue de bomberos. Hasta el lugar, se han desplazado tres tanques, dos coches de mando, dos autoescala, dos nodrizas y dos ambulancias de los Bomberos de Zaragoza.

Los trabajos se centran ahora en perimetrar el fuego para evitar que se propague a otras zonas, según han informado fuentes municipales.

En el lugar también se encuentra controlando el perímetro Policía Local de Zaragoza y Policía Nacional.

Una vez que el incendio se de por extinguido y no haya focos de calor, la Policía Científica de la Policía Nacional será la encargada de entrar para hacer una revisión ocular y determinar el origen del incendio.

Ese emblemático restaurante lleva activo desde 1948. El establecimiento hostelero se le ha conocido desde sus inicios por su fama como asador.

En estos momentos, La Junquera es un espacio de ocio y de eventos en los que se pueden realizar el consumidor su propia barbacoa, pero también da servicio de restaurante, terraza y eventos familiares.

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