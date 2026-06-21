Muere una mujer tras el ascenso del Wanapix Aldelís a Primera División en el CD La Granja (Zaragoza)

Una mujer ha fallecido esta tarde en el pabellón polideportivo del CDM La Granja, minutos después de la finalización del partido de fútbol sala femenino disputado por el ascenso de categoría.

Según las primeras informaciones, la víctima sufrió una emergencia médica mientras se encontraba en la grada. Los servicios de emergencia desplazados al lugar intentaron reanimarla sin éxito, certificándose posteriormente su fallecimiento.

El trágico suceso se ha producido minutos después de la finalización del encuentro de vuelta de la final del play-off de ascenso a Primera División femenina de fútbol sala, que ha enfrentado al Wanapix Aldelís y al Marín Futsal en el pabellón La Granja.

La fallecida, Begoña Robles, era la madre de la capitana del Wanapix Aldelís.

Desde el equipo de fútbol han mostrado sus condolencias: "Queremos trasladar nuestro más sentido pésame y todo nuestro cariño a su marido, Carlos, y a su hija, Marta, así como a familiares y seres queridos. Toda la familia de InterSala 10 Zaragoza está con ellos en estos momentos tan difíciles".

Hasta el pabellón también se desplazaron agentes de la Policía Nacional.

La Policía Científica se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las circunstancias del suceso.