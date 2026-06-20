Muere un hombre de 54 años en un accidente de tráfico tras un choque frontal entre dos turismos en la N-211 (Teruel)

Un hombre de 54 años, vecino de Calaceite, falleció este viernes tras una colisión frontal entre dos turismos ocurrida a las 16.15 horas en el punto kilométrico 180 de la carretera N-211, en el término municipal de Castell de Cabra.

Según las primeras investigaciones, uno de los vehículos habría invadido el carril contrario, provocando el choque frontal. El conductor de ese turismo, único ocupante del mismo, resultó herido de gravedad y no ha podido ser sometido todavía a las pruebas de alcohol y drogas debido a su estado.

En el otro vehículo viajaban la víctima mortal y una acompañante, que sufrió heridas leves.

La Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS) de Alcañiz se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del accidente e instruye las diligencias que serán remitidas al Juzgado de Guardia de Alcañiz.