Una pelea entre dos personas acaba con un herido en Zaragoza: ha sido golpeado con un "objeto contundente"

La mañana de este sábado ha comenzado con una pelea en el barrio de Las Delicias de Zaragoza. La discusión ha subido de nivel y ha terminado con un herido.

Según fuentes de Jefatura Superior de Policía Nacional, los hechos se han producido en un local de la calle de Obispo Tajón alrededor de las 10.30 de este sábado.

La víctima de la pelea habría sido herido con un "objeto contundente" por lo que ha tenido que ser trasladado por los servicios de emergencias a un centro hospitalario de la ciudad para ser tratado.

El presunto autor de los hechos ha sido detenido brevemente después por agentes de la Policía Nacional que se han personado en la escena. Asimismo ha sido atendido en el lugar por los servicios de emergencia por una pequeña brecha fruto de la pelea.

La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos ocurridos y por el momento se desconoce el origen o el motivo que la ha ocasionado.

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