Los Bomberos desalojan un centro comercial de Zaragoza por una fuga de gas en la zona

Los Bomberos de Zaragoza han desalojado esta tarde, sobre las 16.00 horas, el centro comercial Alcampo Los Enlaces como medida de precaución, después de que se haya producido una fuga de gas en una obra en la calle Aldebarán.

El aviso ha llegado del 112, alertando de un olor a gas en la zona, sin que se haya producido ninguna explosión.

Hasta el lugar, se han desplazado 3 unidades de bomberos, que han decidido evacuar el centro comercial, ya que debido al viento el olor a gas se había introducido en el interior. Ha sido una medida preventiva, ya que no se han registrado grandes concentraciones de gas dentro del establecimiento.

La medida se ha mantenido hasta que responsables de la empresa del suministro Redexis se han personado en el lugar y han cerrado las válvulas.

A estas horas, y una vez comprobado que no existe riesgo, se ha ordenado la reapertura del centro.