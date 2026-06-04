Herido grave un trabajador tras caerse desde el tejado a 10 metros de altura en Jaca: ha sido evacuado en helicóptero

La víctima se encontraba limpiando el techo translúcido de la nave de autobuses Escartín.

Un nuevo accidente se ha producido en Aragón. Un trabajador se ha precipitado desde 10 metros de altura resultando herido grave.

Según han informado fuentes sindicales, la víctima se encontraba limpiando el techo traslúcido de la nave cuando se ha precipitado desde lo alto.

Se encontraba trabajando en ese momento en la nave de la empresa de autobuses Escartín en Jaca.

El hombre, ante la gravedad de las heridas, ha tenido que ser evacuado en un helicóptero medicalizado del 112.

Según las mismas fuentes, todo parece apuntar a que el trabajador carecía de medidas preventivas mientras realizaba los trabajos de limpieza como las líneas de vida y medios de protección.